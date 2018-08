Bilder von kühlem Blau

Anzeige

Rätselhaft und hintergründig begegnen die weitgehend abstrakten Bilder dem Betrachter; den Wald zeigt Sibylle Möndel unter dem Titel „Waldstücke“ in einer Reihe von vier Einzelbildern, geschaffen im Zusammenwirken von Malerei und Siebdruck wie auch die drei Bilder mit dem Titel „Lichtung“, in denen wiederum die Farbe Blau – auch in nur minimalen Flächen – fasziniert. Ein besonderes Ensemble bilden die Menschendarstellungen der Bilder zehn bis 13; schemenhaft und doch in allen Facetten weisen sie auf ein „Miteinander“ im Leben hin. Als farbliches „Feuerwerk“ zeigt sich trotz seiner Kühle das Werk „Ultramarin“, das den Blick magisch anzieht und lange in Erinnerung bleibt. Norbert Gleich charakterisiert es mit den Worten: „Die Strahlkraft, die von der Farbe ausgeht, ist unglaublich stark ...“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Bis 21. September ist die Ausstellung nach Voranmeldung (Telefon 09343/5030, E-Mail: fabrikgalerie@lauda.de) von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, an den Freitagen von 9 bis 14 Uhr zu sehen. irg

