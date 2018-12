Blasmusik und Chorgesang verbunden

Messelhausen.Ein ansprechendes vorweihnachtliches Konzert gaben der Kirchenchor und die Musikkapelle in der Pfarrkirche „St. Burkhard“ in Messelhausen. Den zahlreich erschienenen Konzertbesuchern wurde ein der Adventszeit entsprechendes musikalisches Programm geboten.

Begrüßt wurden die Zuhörer durch den Vorsitzenden der Musikkapelle, Torsten Kuhn, der auch die befreundeten Musiker aus Oberlauda willkommen hieß, die in Kooperation mit der Musikkapelle Messelhausen musizierten. Musikalisch eröffnet wurde das Adventskonzert durch die Musikkapelle mit der feierlichen „Pavane in blue“ , dem die beiden vertonten Psalmverse „Ich seh empor zu den Bergen“ und „Lobe den Herrn meine Seele“, vorgetragen durch den Kirchenchor, folgten.

Der Chor präsentierte unter der Leitung seiner Dirigentin Edith Lang-Kraft ein Programm in verschiedenen Stilrichtungen. Aus dem Klang der Chorsätze war die sehr gute Vorbereitung auf dieses Konzert zu hören. Die Moderation lag in den Händen von Monika Härtig und Dorothea Schmitt, die die nächsten Programmpunkte der Musikkapelle „One moment in time“, ein erfolgreicher Song der Sängerin Whitney Houston und „I dreamed a dream“ aus dem Musical „Les Misérable“ ankündigte.

Das Konzert wurde vom Chor mit „Wieder naht der heilge Stern“ von Lorenz Maierhofer, dem Traditional „Gaudete, Gaudete, Christus est natus“ und „O heilge Nacht“ fortgeführt. Das Potpourri „Weihnachten in den Bergen“, in welchem traditionelle Weihnachtsmusik in alpenländischem Klang arrangiert war und „Suo Gan“, ein Wiegenlied aus Wales, wurden durch die Musikkapelle gekonnt und sicher aufgeführt, was die intensive Probearbeit des Dirigenten Luk Murphy zum Ausdruck brachte.

Über die Lieder des Kirchenchors „Breit deine weiten Flügel“, „Du bist da“ und „Peace be unto you“ sowie den letzten beiden Stücken der Musikkapelle „Happy Xmas“ und „Last Christmas“ neigte sich das Konzert dem Ende zu. Das gemeinsam von Chor und Musikkapelle vorgetragene Lied „Eventide Fall“ sowie die zur Aufführung gebrachten Chorsätze und Musikstücke wurden von den begeisterten Konzertbesuchern in der voll besetzten Pfarrkirche mit viel Applaus bedacht, was von allen Chormitgliedern und Musikern als Dank und Bestätigung für ihre Bemühungen um die Musik aufgenommen wurde.

Im Schlusswort würdigte die Vorsitzende des Kirchenchors, Karola Kuhn, die Zuhörer für ihr Kommen, verbunden mit den besten Wünschen für die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel. Ein besonderes Lob ging an die beiden musikalischen Leiter Edith Lang-Kraft und Luk Murphy für die Probearbeit für das Adventskonzert.

Das schönste Lied im Advent, „Tochter Zion“, von allen Mitwirkenden und den Konzertbesuchern gespielt und gesungen, beendete das Konzert.

Bei Glühwein und Gegrilltem, das von den Messelhäuser Ministranten vor der Pfarrkirche angeboten wurde, fand dieser gelungene Abend seinen Abschluss. kba

