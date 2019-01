Blick hinter die Kulissen schärft die Praxis

Als erster Fußballverein hat der SV Königshofen in Kooperation mit dem Badischen Fußballverband im Kreis eine Stelle eingerichtet, in der ein Abiturient ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten kann.

Königshofen. Die SVK-„Bufdis“ Mirco Michelbach aus Königshofen, Nico Hefner aus Lauda und Paul Baumann aus Gerlachsheim sind inzwischen alle in ein vielversprechendes Berufsleben gestartet und möchten die erlebnisreiche Zeit nicht missen.

Aktuell ist nun Jannis Maier aus Unterbalbach in die Fußstapfen seiner Vorgänger getreten. Auch er ist in der Jugendabteilung des SV Königshofen aktiv und einer der Landesligatorhüter der Messestädter.

Durch die zeitliche Nähe zur eigenen Schulzeit, durch die Kenntnis der Örtlichkeiten in den Einrichtungen seiner ehemaligen Schule, dem Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen und durch den Bezug zu Land und Leuten, versteht es der Abiturient glänzend, sich auf die Kinder und Jugendlichen einzustellen, mit denen er sowohl Schulstunden gestaltet, regelmäßige Fußball-AGs durchführt, als auch in der Nachmittagszeit deren Betreuung durch Arbeitsgemeinschaften übernimmt. Den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ betreut Janis Maier ebenso, wie bei Bedarf das Ferienprogramm seiner Einsatzkommunen.

Die Grundschulen Unterbalbach, Königshofen, Lauda und Gerlachsheim, sowie die Grundschulen Boxberg und Schweigern sind neben dem Gymnasium Anlaufstellen für den „FSJ-ler“. Selbst in den katholischen Kindergärten Königshofen und Boxberg ist er regelmäßig unterwegs.

Das fachliche Rüstzeug und notwendiges theoretisches Wissen vermitteln dem Abiturienten professionelle Ausbilder beim Badischen Fußballverband in Karlsruhe, wo er in Blockunterricht auch die Trainer-Lizenz erwerben wird, auf der er später weiter aufbauen kann. Die praktische Arbeit vor Ort, neben der Arbeit mit Kindern in verschiedenen schulischen Einrichtungen, insbesondere die Jugendarbeit beim SV Königshofen, gaben bislang alle „Bufdis“ wertvolle Anregungen und Einsichten in die sich wandelnde Gesellschaft.

Freiräume lassen

Den Kindern und Jugendlichen Freiräume lassen, Hilfestellung geben, wenn nötig, aber auch Grenzen aufzeigen und Durchsetzungsvermögen beweisen, wenn es gilt, Konflikte zu bereinigen.

Jannis Maier wollte neben seiner Arbeit für die Jugendabteilung des SV Königshofen auch hinter die Kulissen des Bürgermeister-Weid-Gedächtnisturniers schauen, um Erfahrung zu sammeln, wie eine Turnierleitung über mehr als sieben Stunden konzentriert arbeitet und die Fußballfans in der Halle mit den nötigen Informationen versorgt.

Beim SVK gibt es keine halben Sachen und so wurde Jannis Maier direkt in die Turnierleitung integriert. Am Ende der Turnierserie war er sichtlich beeindruckt, was die Vorstandsmitglieder des SVK hier seit vielen Jahren leisten.

Für seine praktische Mitarbeit erhielt Janis zu Recht höchstes Lob von Turnierchef Bernhard Geisler. Am Rande der Veranstaltung traf Jannis Maier auch auf Vertreter aus Politik und Wirtschaft, sowie Mentoren des Badischen Fußballverbands.

Während MdB Alois Gerig den SVK für das schon jahrelang erfolgreich durchgeführte Projekt „Freiwilliges Soziales Jahr“ lobte, ermutigte Rüdiger Heiß (Vorsitzender Spielausschuss Badischer Fußballverband), alle Abiturienten, die vom BFV in Kooperation mit den Vereinen in der Region gebotene Möglichkeit rege zu nutzen. Ronny Zimmermann (Präsident Badischer Fußballverband und Vize-Präsident Deutscher Fußball Bund) wurde noch konkreter.

Wunsch nach Wiederbesetzung

Er wünscht sich innigst, dass auch im kommenden Schuljahr (vom 1. September 2019 bis 30. August 2020) die FSJ-Stelle für die Gebiete Lauda-Königshofen und Boxberg wieder mit einem Abiturienten besetzt werden kann.

