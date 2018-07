„Blind Dates mit einem Buch“

Anzeige

Lauda-Königshofen.Nach der überwältigenden Resonanz im Vorjahr erwartet die erwachsenen Leser der Stadtbücherei Lauda-Königshofen auch in diesem Jahr wieder neuer Lesestoff auf ganz besondere Art. Beim „Blind Date mit einem Buch“ suchen sich Interessierte ein verpacktes und damit unbekanntes Buch aus und lassen sich vom Inhalt überraschen.

Von den Büchereimitarbeiterinnen ausgesucht und für die Leser liebevoll eingepackt, warten mehr als 50 neue Bücher auf alle Lesebegeisterten. Kurze Stichworte auf der Verpackung machen neugierig und geben kleine Hinweise zum Inhalt der Bücher. Das „Blind Date mit einem Buch“ bietet die Möglichkeit, sich ganz unvoreingenommen vom Buchcover oder Klappentext auf ein Leseabenteuer einzulassen.

Das „Blind Date“ beginnt am Freitag, 27. Jul,i zu den gewohnten Öffnungszeiten der Stadtbücherei (an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr geöffnet) und dauert an, bis der Vorrat an verpacktem Lesestoff zur Verfügung steht. Teilnehmen am „Blind Date“ kann jeder, der einen Leseausweis der Stadtbücherei sein eigen nennt und Lust hat, sich überraschen zu lassen.