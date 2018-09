Blinde Zerstörungswut

Das erste Wochenende der Königshöfer Messe ist vorüber - und der übermäßige Alkoholkonsum hat seine Spuren hinterlassen. So wurde am Wochenende das „Fahrrad-Denkmal“, welches Auszubildende der Firma Lauda gebaut und am Radweg aufgestellt haben, komplett zerstört. Dabei wurde mit brachialer Gewalt vorgegangen.

Das eingeschweißte Vorderrad wurde herausgerissen und die aus Edelstahlrohr gefertigten „Beine“ komplett verbogen, sowie festgeschweißte Teile des „Körpers“ abgerissen.

Was bleibt, ist ein trauriger Anblick, des von Touristen gerne fotografierten und in sozialen Netzwerken häufig veröffentlichten Denkmals.

Schon in der Vergangenheit wurde das Kunstobjekt mehrfach Opfer kleinerer Zerstörungen, die ich bisher in Privatinitiative mit Unterstützung von Teilen aus dem Recyclinghof immer wieder herrichten konnte. Dieses Mal konnte ich den Besitzer des Denkmals, Dr. Wobser, nur mehr über die Zerstörung informieren, denn jetzt übersteigen die Reparaturen meine Fähigkeiten.

Weitere negative Seiten der Königshöfer Messe: Der Fünf-Sterne-Radweg war heute Morgen an einigen Stellen mit Scherben übersät, die freundlicherweise von den Mitarbeitern des Bauhofs zeitnah entfernt wurden.

Danke dafür!

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018