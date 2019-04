Botschaft an christliche Nächstenliebe

„Und er rennt“ lautete der Titel eines Singspiels und Musicals des Kinderchors „Laudate“ im Pfarrkeller in Lauda.

Lauda. Nachdem im Advent 2018 mit großem Erfolg der „Nikolaus Bischof von Myra“ auf die Bühne des katholischen Pfarrkellers gezaubert wurde, inszenierte der Kinderchor „Laudate“ unter der Leitung von Isabel Waldecker mit einer Instrumentalband am Wochenende bei zwei Aufführungen das von Peter Menger als Schauspiel mit viel Musik verfassten Kindersingspiel „Und er rennt“. Bei dem Musical mit klarer Botschaft christlicher Nächstenliebe standen in sechs Szenenteilen die wundervolle Geschichte und das Gleichnis des „verlorenen Sohns“ im Mittelpunkt.

Dieser lässt seine Arbeit, sein Zuhause und seinen Vater zurück, um endlich frei sein zu können, wie er beabsichtigt und zu glauben meint. In einer fremden Stadt im dortigen Gasthaus „Goldener Esel“ spendiert er vermeintlichen Freunden eine Runde nach der anderen und verzecht auf diese Weise sein ganzes Geld. Als er die Rechnung nicht mehr bezahlen kann, wird er vom Wirt hinausgeworfen, gleichzeitig wenden sich die neuen angeblichen Freunde schlagartig von ihm ab. Um wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben, hütet der verlorene Sohn sogar Schweine, obwohl er diese Tiere im Grunde hasst.

„Ich will zurück“

„Warum war ich nur so dumm und habe weder auf die Worte meines Vaters gehört noch mich an seine Prinzipien gehalten?“, beginnt er zu zweifeln. „Ich will wieder zurück nach Hause und zu meinem Vater, vielleicht finde ich ja bei ihm Arbeit“, überlegt er äußerst reumütig und wehmutsvoll. Nur, würde ihm sein Vater überhaupt verzeihen, zumal das, was er ihm angetan habe, nicht mehr rückgängig zu machen sei?

Als dieser seinen zurückkehrenden Sohn erblickt, sehen die Bediensteten ihren Chef nur mehr losrennen, um seinen verloren geglaubten Sohn willkommen zu heißen. „Was auch immer du getan hast oder tust – meine Liebe zu dir bleibt davon unberührt, denn Du bist und bleibst mein Kind!“, bekräftigt der Vater seinem Sohn gegenüber. Zudem richtet er kurz darauf für den Zurückgekehrten sogar ein großes Willkommensfest aus.

Autor Peter Menger hat für sein Kindermusical „Und er rennt“ sehr eingängige und poppige Lieder komponiert wie zum Beispiel „Ich will weg“, „Und der Vater weint“, „Lied der falschen Freunde, „Lied der Schweine“, „Vergib mir“, „Ich will wieder nach Hause“, „Und er rennt“, „Du bist und bleibst mein Kind“ sowie „Der Himmel feiert“. Diese wurden von den Kindern und Jugendlichen des Chores „Laudate“ mit erfrischend lebhaften Gesängen und Choreographien zum Besten gegeben.

Instrumental begleitet wurden das Chorensemble und die Lieder des rund einstündigen Singspiels von einer Band mit Sophia Endres (Geige), Tobias Endres (Gitarre), Robert Koczy (Gitarre) und Adrian Sack (Schlagzeug) sowie von Leiterin Isabel Waldecker am Piano. Die beiden Hauptrollen wurden von Mirjam Koczy am Samstag und Luisa Waldecker am Sonntag (jeweils der verlorene Sohn) sowie von Amelie Waldecker (Vater) gespielt. Für die Ton- und Lichttechnik zeichnete sich Jürgen Waldecker verantwortlich.

Viele Mitwirkende

Sowohl die insgesamt rund 45 mitwirkenden Kinder und Jugendliche des Chors „Laudate“ nebst den Akteuren in den Hauptrollen als auch die Musiker der Begleitband mitsamt Isabel Waldecker vermochten dabei das Publikum in gänzlicher Line zu begeistern und mitzureißen, wie besonders der stürmische Schlussapplaus im sowohl am frühen Samstagabend als auch am Sonntagnachmittag jeweils erneut komplett gefüllten Laudaer Pfarrkeller zeigte.

Die Akteure dankten es mit Zugaben wie etwa die Wiederholung des Schlussliedes „Der Himmel feiert“. Ebenfalls beeindruckend und stimmungsvoll war das Bühnenbild, das mit viel Aufwand im Pfarrkeller errichtet worden war.

„Es ist immer wieder eine Riesenfreude, mit Kindern derartiges Musical und Singspiel zu inszenieren sowie auf die Bühne zu bringen“, betonte Waldecker am Ende der zweiten Aufführung.

Zugleich dankte die Leiterin und Regieführende allen Akteuren – von Kindern bis Erwachsenen – für ihr Mitmachen und ihren Einsatz. Wie sie abschließend bekundete, sei bereits absehbar, dass der Kinderchor „Laudate“ im weiteren Jahresverlauf ein nächstes Musical und Singspiel einstudieren sowie zur Aufführung bringen werde. Hierzu seien auch neue mitwirkende Kinder und Jugendliche willkommen.

Der Kinderchor der katholischen Pfarrgemeinde St. Jakobus in Lauda firmiert seit vergangenem Jahr unter dem Namen „Laudate“.

Zwei bis drei Großprojekte

Ziel sei es nach Angaben der Leiterin Isabel Waldecker, mit Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und etwa 13 Jahren jährlich zwei bis drei Großprojekte einzustudieren und auf die Bühne zu bringen sowie gemeinsam mit dem Kirchenchor zum Beispiel Gottesdienste musikalisch zu umrahmen. Zugleich wolle man unter diesem Namen sowohl den Kinderchor als auch dessen Projekte und regelmäßige Auftritte verstärkt etablieren.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019