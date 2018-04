Breitbandausbau geht zügig voran

Anzeige

Weichenstellung für das Internet der Zukunft: Laut Aussage im Technischen Ausschuss geht man beim Abschluss des Breitbandausbaus im Stadtgebiet von September aus.

Lauda-Königshofen. „Surfen im Turbomodus bald Realität“: So lautete die Überschrift zu einem Artikel in den Fränkischen Nachrichten am 14. Februar hinsichtlich des Breitbandausbaus im Main-Tauber-Kreis - und hier gezielt zu Lauda-Königshofen.

Sachstand vorgestellt

Wie sieht es derzeit konkret zum Stand der Umsetzung im Stadtgebiet aus? Darüber informierte nun in der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderates am Montagabend vor rund 20 Zuhörern im großen Saal des Rathauses in Lauda der Experte vom Infrastrukturvertrieb Region Südwest Stuttgart der Deutschen Telekom, Regio-Manager Alexander Ostertag.