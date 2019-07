Breites Spektrum an Techniken

Lauda.Die Galerie „das auge“ ist nach den Bauarbeiten der letzten Wochen wieder „einsatzbereit“; die Ausstellerinnen aus Bad Mergentheim gehören zu einer Maler-Gruppe, die sich im Winter- Halbjahr allwöchentlich und auch später gelegentlich zum Malen traf und nun beim Kunstkreis Lauda-Königshofen gemeinsam ihre Werke präsentiert. Zu sehen sind die verschiedensten Arbeiten - gegenständlich oder auch abstrakt - in Acryl, Öl oder Mischtechnik, dazu auch Speckstein- und Töpferarbeiten.

Ingrid Linnert, im letzten Jahr mit einer eigenen Ausstellung in der Kunstkreis-Galerie präsent, nennt die Kunst einen heilsamen Ausgleich zu ihrem Arbeitsleben, das sie als Lehrerin und Beraterin an verschiedene Ämter für Landwirtschaft, zuletzt in Bad Mergentheim, führte. Ihre Mal- und Kunstkurse belegte sie unter anderem in Griechenland, im Bildungshaus Kloster Schöntal und in Bad Urach.

Iris Rüdenauer, in Igersheim zuhause, begann bereits als Kind mit Buntstiften und Wasserfarben zu malen. Es verging einige Zeit, ehe sie wieder zu ihrer alten Liebe zurückfand und auch Malkurse belegte. Auf diesem Weg begleiteten sie die Malkurse von Ulrich Zechlin oder auch Gunter Schmidt vom Kunstverein Tauberbischofsheim; Kunstakademien wie Kloster Bronnbach, Kloster Schöntal oder auch Studien in der Toskana waren längst nicht alle Stationen in ihrem künstlerischen Werdegang, der sie auch an zahlreiche Ausstellungsplätze führte.

Vom Lech an die Tauber – mit „Zwischenstation“ Mosbach, wo sie zur Schule ging und ihr Abitur ablegte – kam Irmela Stephan über Unterbalbach nach Bad Mergentheim, nahm dort an Malkursen bei Ulrich Zechlin teil und knüpfte Kontakte mit Künstlern des Malkreises. Auch im Raum Fulda, wo sie nach ihrem Psychologie-Studium beschäftigt war, besuchte sie Zeichenkurse. Zurückgekehrt nach Bad Mergentheim, wurde die Acrylmalerei ihr Schwerpunkt.

Auch die Vierte im Bunde, Roswitha Smid, fand ihre künstlerische Ausbildung im Taubertal; sowohl bei der VHS in Tauberbischofsheim als auch in Bad Mergentheim, bei verschiedenen Seminaren in Malerei, Collage und plastischem Gestalten, bei Malstudien in der Toskana, Bad Reichenhall und mit Fernstudien der Universität Tübingen schulte sie Wissen und Können für ihre Arbeiten.

Die Eröffnung dieser Ausstellung findet am Sonntag, 7. Julim um 11 Uhr statt. Geöffnet ist die Galerie auch am Nachmittag nach der Eröffnung von 14 bis 18 Uhr und an allen Sonntagen im Juli von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. irg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019