Brilliante Stimme und virtuoses Orgelspiel

Deubach.„Mutter Gottes - wir rufen zu Dir!“ lautete der Titel einer feierlichen musikalischen Maiandacht in der sehr gut besuchten St. Antonius-Kirche in Deubach. Auf dem Programm der 13, Deubacher Mai-Benefizsoiree zu Gunsten eines wohltätigen Zwecks standen traditionell erneut eine melodische Mischung mit Marienliedern und Werken aus verschiedenen Zeitepochen sowie von mannigfaltigen Komponisten. Ausführende waren die Sopransolistin Regina Schurk aus Deubach und an der Orgel begleitend Sven Geier aus Eiersheim.

Zu hören waren unter anderem „O Maria sei gegrüßt“, „Ave Glöcklein“, „“Die kleine Bergkirche“, Ave Maria“ von Schubert und „Mutter Maria“. Zum Auftakt und zwischendurch brachte Sven Geier die voluminöse Klangfülle der Heissler-Orgel in der Deubacher St.-Antonius-Kirche jeweils auch solistisch zum Tragen.

Im Wechselgesang mit den Besuchern ließ Schurk als Vorsängerin „Salve“ und „Mutter Gottes Litanei“ erklingen. „Es blüht der Blumen eine“ und „Maria breit den Mantel aus“ waren ebenso gemeinsam mit den Besuchern gesungene Lieder wie zum überaus stimmungsvollen Ausklang des offiziellen Programms die dritte Strophe von „Segen Du Maria“, nachdem die Sopranistin die ersten beiden Strophen ebenfalls als Solo dargeboten hatte. Als Zugabe präsentierte Regina Schurk nochmals solistisch „Amazing Grace“

Stürmischer Applaus und teilweise stehende Ovationen des begeisterten Publikums zum Abschluss der besinnlichen und hinreißenden Konzertsoiree waren vollkommen angemessene Würdigung sowohl der musikalischen Darbietungen der beiden Akteure als auch des abermals sehr ansprechenden Programmrepertoires. Beides in Kombination ging gleichsam tief ins Ohr und unter die Haut wie die brillierend stimmliche Qualität der Sopranistin als auch Geiers sehr einfühlsam und gekonnt harmonische und virtuose Begleitungen nebst Soli an der Orgel.

Der Spendenerlös in Höhe von 623 Euro kommt wieder der Initiative „Regenbogen“, einer Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder an der Universitätsklinik in Würzburg, zu Gute.

Die musikalischen Benefizandachten in der Deubacher St. Antonius- Kirche finden regelmäßig im Mai sowie im Advent statt und haben sich inzwischen zu einer Tradition entwickelt, die Besucher bis weit über die Ortsgrenze hinaus aus der umgebenden Region anzieht.

Die jährliche Benefizkonzertsoiree in der Advents- oder Weihnachtszeit ist für Sonntag, 22. Dezember geplant. pdw

