Bürger in strittige Themen mit einbeziehen

Lauda-Königshofen.Die CDU-Fraktion in Lauda-Königshofen will das Thema „BürgerApp Lauda-Königshofen“ aufgreifen und den Weg hierfür ebnen. Dies beschloss die Fraktion in einer Sitzung. „Wir möchten, dass in Lauda-Königshofen eine eigene BürgerApp auf den Weg gebracht wird. Nicht eingebunden bei irgendwelchen vorhandenen Appanbietern, sondern ein eigenständiges Konzept unserer Stadt. Unser Ziel: unsere Heimat Lauda-Königshofen noch stärker in den Fokus rücken“, so CDU-Fraktionschef Marco Hess in einer Pressemitteilung.

Die Idee kam aus den Reihen der jungen Generation für die Kommunalwahl und wurde in mehreren Gesprächen mit der Jugend bei Gesprächen in den Stadtteilen besprochen und fand hierbei guten Zuspruch. „Aber wir sehen darin für alle Generationen, Gewerbe, Vereine und die Verwaltung selbst einen enormen Vorteil“, so Hess.

„Digitalisierung ist in aller Munde, verknüpft mit der häufigen Forderung nach Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz“, so der Antrag. Und weiter: „Egal ob Windradbau, Kinderbetreuung oder Gewerbepark, die Bürger wollen und müssen frühzeitig über geplante Projekte und andere wichtige Entscheidungen ihrer Stadt ausreichend informiert und darin einbezogen werden.“

„In Zeiten der Digitalisierung, steht uns als Kommune die Möglichkeit offen, dies zeitgemäß umzusetzen. Anfang 2019 hat die Universitätsstadt Tübingen als erste Kommune Baden-Württembergs eine BürgerApp eingeführt, bei welcher alle Bürger ab 16 Jahren in strittige Themen mit einbezogen werden. Dies ist nicht nur per Smartphone möglich, auch per Post und über das Internet kann an den Abstimmungen teilgenommen werden. Eine solche App ist ein langfristiges Projekt, welches vielseitig einsetzbar ist“, so die Forderung.

Hess stellte klar: „Unser Ziel ist es, langfristige Konzepte für unsere Kommunen zur Verfügung zu stellen.“ Die CDU-Fraktion fordert Bürgermeister Maertens auf, sich dieser Thematik unvoreingenommen anzunehmen.

Die CDU-Fraktion betont, dass Lauda-Königshofen als Stadt bereits 2014 mit dem Ausbau von WLAN-Hotspots im Stadtgebiet kreisweit zu den Vorreitern zählte. Es bieten sich viele Chancen und Möglichkeiten, diese Idee in ein stimmiges Gesamtkonzept auch unter Einbindung der städtischen Medien wie Newsletter und Homepage zu gießen. cdufr

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.05.2019