Bürgermeister dankt Konrad Bau

Lauda-Königshofen.Mit Spannung wurde das Gespräch der Beteiligten an der Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim am Mittwochabend in Oberlauda erwartet. Nun gibt es eine Presseerklärung dazu von der Stadtverwaltung:

Seit 100 Jahren ist die Firma Konrad Bau am Standort Gerlachsheim ansässig. Nun sind alle Blicke auf ein neues Bauprojekt gerichtet: Wie geht es mit der geplanten Bodenverbesserungsanlage im Gewerbegebiet „Pfützenäcker“ weiter? Der Bau einer Bodenverbesserungsanlage ist ein technisch äußerst umfassendes Projekt, das hohen Umweltschutzauflagen und sonstigen Standards unterworfen ist. Für Außenstehende sind die komplexen Zusammenhänge nur schwer einzuordnen – umso wichtiger sind verlässliche Informationen aus erster Hand. Deshalb unterstützt Konrad Bau eine transparente Kommunikation über Projektdaten und deren Auswirkungen. Technische Fragen, auch aus der Gerlachsheimer Bevölkerung, können schriftlich per E-Mail an bodenverbesserung@konradbau.de gestellt werden und werden von der Geschäftsführung beantwortet.

Bereits vorab war über die Presse ein Kompromissvorschlag der CDU-Fraktion zur Festlegung eines Moratoriums für die Anlage bekanntgeworden. Das heißt, die Firma Konrad Bau soll für die Zeitdauer von längstens einem Jahr auf die Umsetzung der genehmigten Anlage verzichten. In dieser Zeit kann der Lösungsprozess gründlich mit allen Beteiligten durchgeführt werden. Dazu zählt vor allem die Prüfung alternativer Standorte – eine Aufgabe, bei der ausdrücklich auch Vertreter aus der Gerlachsheimer Bürgerschaft teilhaben sollen.

Insbesondere die Kritiker des Vorhabens sollen eingeladen werden, den weiteren Weg mitzubegleiten. „Dies zeigt, dass man es ernst meint mit der Mitsprache der Bevölkerung. Ich will den Weg mit der Bürgerschaft und Konrad Bau gemeinsam gehen“, macht Bürgermeister Thomas Maertens seinen Standpunkt klar. Er sieht in dem Vorschlag der CDU für die Stadt einen guten Lösungsweg, um in die aufgeheizte Situation wieder Ruhe hineinzubringen.

„Das Stadtoberhaupt dankt dem Unternehmen Konrad Bau in besonderem Maße für das Entgegenkommen und die Bereitschaft für eine zusätzliche Bedenkzeit“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter. „Wir müssen hier im Sinne der Bevölkerung alle an einem Strang ziehen – da muss jetzt auch der Gemeinderat Zusammenhalt zeigen“, so Bürgermeister Maertens. stv

