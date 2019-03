Bürgermeister fordert mehr Sanktionen

Die Diskussion um die Flüchtlingsunterkünfte in Lauda-Königshofen kommt nicht zur Ruhe. Nun rechtfertigt sich Bürgermeister Thomas Maertens im FN-Gespräch für seine Maßnahmen.

Lauda-Königshofen. In der Auseinandersetzung um den 230 000 Euro teuren Security-Einsatz in den beiden Asylunterkünften in Lauda und Königshofen (wir berichteten ausführlich) legt Bürgermeister Thomas Maertens nun

...