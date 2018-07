Bürgermeister soll Rechtsmittel einlegen

Anzeige

War zum Beispiel im Herbst 2017 von maximal 10 000 Tonnen „Brechmaterial“ die Rede, so beträgt die nun genehmigten Menge 35 000 Tonnen pro Jahr.

Die sonstigen Umschlagskapazitäten von vorgestellten 50 000 Tonnen wurden nun auf 150 000 Tonnen angehoben. In der Summe muss nun von rund 2000 Tonnen pro Tag Gesamtumschlag ausgegangen werden.

Das ist mit den ehemals avisierten zusätzlichen 20 Lkw pro Tag bei weitem nicht zu schaffen.

Ein erheblicher Anstieg der Lkw-Belastung in der Würzburger Straße ist die Folge.

Außerdem wurden Abfallstoffe erweitert, so dass nun auch Gleisschotter enthalten ist. Der Gemeinderat hat sich vor Jahren gegen den geplanten Bau einer Gleisschotter- recyclinganlage in Königshofen ausgesprochen.

Für uns Gemeinderäte stellt sich die Frage, warum wir im Herbst 2017 von dem Antragsteller andere, deutlich niedriger Zahlen genannt bekamen?

Sicherlich wäre eine Genehmigung der Anlage unter diesen nun genannten Mengen und nun genehmigten Abfallstoffe deutlich schwieriger gewesen.

Um in rechtlicher Hinsicht keine Fristen zu versäumen, fordern wir Sie hiermit auf, gegen die erteilte Genehmigung Rechtsmittel einzulegen. Außerdem sollte der Antragsteller dem Gemeinderat in absehbarer Zeit in einer öffentlichen Sitzung Rede und Antwort stehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018