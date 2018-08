Büttenlauf zieht nach wie vor die Besucher an

Der einst prämierte Wein- und Erholungsort platzte wieder mal aus allen Nähten Das dreitägige Becksteiner Dorffest verzeichnete erneut einen großen Andrang.

Beckstein. Mit dieser Veranstaltung trifft man schon längst den richtigen Ton: Die Winzerkapelle Beckstein, bekannt für exzellente böhmisch-mährische Blasmusik und gar 2016 mit dem Bronzerang beim SWR4-„Blechduell“ bedacht, sorgte nun auch ohne die sonstigen Instrumente für allemal beste Unterhaltung. Und zwar mit dem traditionellen Dorffest in der Ortsmitte, bereits seit einigen Jahren auf drei Tage ausgeweitet, was sich wiederum als eine Bereicherung und damit schmissige Melodienfolge ohne irgendwelche Missklänge erwies.

„Das Programm kam erneut bestens an; bei den Besucherzahlen kratzen wir quasi am oberen Limit mit jeweils durchweg vollem Haus“, bilanzierte vom ausrichtenden Verein ein trotz des allemal immensen Aufwandes in jeder Hinsicht zufriedener Vorsitzender Gerhard Möhler jun., der in seinem Resümee den insgesamt geradezu überragenden Zuspruch hervorhob - und das bei diesmal ziemlich doch recht hohen Temperaturen.

Einen großen Anziehungspunkt bildete dabei naturgemäß auch bei der diesjährigen Auflage der Büttenlauf am Nachmittag des Abschlusstages in der von rund 200 Zuschauern relativ dicht umsäumten Talwiesenstraße, bei dem immerhin zehn Mannschaften mit dem „kühlen Nass“ und dessen Widrigkeiten kämpften.

Man schaffte es somit gleichzeitig, nicht nur den zuletzt allgemein erkennbaren Rückgang der Meldungen bei den Akteuren zu stoppen, sondern sogar noch zuzulegen. In Beckstein hält man nämlich neben noch wenigen anderen – beispielsweise Unterschüpf – diese Fahne hoch, fiel doch nach Marbach dieser Gaudi-Wettbewerb inzwischen ebenso beim Weinfest in Alt-Lauda förmlich „ins Wasser“.

Zeigt man somit hier im Umfeld der wackeren Teams eine verlässliche Kontinuität, so gilt es allerdings auf der anderen Seite, das im Laufe der Jahre stetig angehobene musikalische Niveau noch weiter zu steigern: „Was die Auswahl der Klangkörper anbelangt, passte wiederum alles“, äußerte stellvertretend ein fachkundiger und regelmäßiger Zuhörer zu den einzelnen Auftritten.

Gestalteten die vom „Blechduell“ her verbundenen „Hajec Bloas“ aus Bargau/Schwäbische Alb den Festauftakt nach dem Fassanstich vor einem begeisterten Publikum, so brachte auch der zweite Abend eine vollauf gelungene Sause im vollbesetzten Zelt – diesmal mit dem Musikverein Unterschüpf.

Nach dem feierlichen Gottesdienst am nächsten Vormittag, zelebriert von Pfarrer Ralph Walterspacher und begleitet von der 13-köpfigen örtlichen Winzerkapelle, sowie dem anschließenden Frühschoppen mit folgendem Mittagessen bei idealer Umrahmung durch den Musikverein Gelchsheim oblag es daraufhin am Abend der Winzerkapelle Klepsau, das beliebte Event für Einheimische und Auswärtige mit klingenden und vor allem zünftigen Tönen abzurunden.

In diesem Rahmen fand schließlich auch die Siegerehrung der Büttenläufe statt, die zuvor die Besucher trotz der ordentlichen Hitze quasi „ins Freie“ getrieben hatten. Die große Anziehungskraft der feucht-fröhlichen Einlage rund um das kühle Nass blieb dabei ungebrochen: Die besondere Einlage und damit den Höhepunkt beim Dorffest verfolgten auch in diesem Jahr in der Talwiesenstraße erneut zahlreiche Zuschauer mit Beifall und den entsprechenden aufmunternden Zurufen. Insgesamt stellten sich hier zehn später mit Gutscheinen als speziellen Preisen belohnte Mannschaften in zwei Altersklassen diesem Wettbewerb, bei dem man ein weiteres Mal die schnellsten Wasserträger (und Nagler) ermittelte.

Im Anschluss an das Schöpfen und dem Einschlagen von Nägeln mussten die Akteure dabei mehrere Stationen absolvieren, vom Aufnehmen des Wassers über das Nachfüllen bis zum Ausleeren in die bereit stehenden Behälter, alles innerhalb des jeweils vorgegebenen Zeitraumes von vier Minuten natürlich von einer stets aufmerksamen Jury mit unter anderem Ortsvorsteher Edgar Herbst beäugt, ehe man abschließend die erzielten Ergebnisse auswertete.

Ergebnisse des Büttenlaufs

Letztlich sicherte sich beim mit ebenfalls viel Einsatz kämpfenden Nachwuchs, der jeweils eine 25 Liter umfassende Bütte zu schultern hatte, die „Jugendfeuerwehr Beckstein“ (Luca Müller, Lukas Reisenwedel und Nico Eller) mit einer Gesamtmenge von 23,6 Zentimetern den Sieg, wodurch man die „Becksteiner Boys“ (Simon Reisenwedel, Noah Eller und Bastian Möhler) mit 12,0 Zentimetern auf den zweiten Platz verwies.

Bei den Erwachsenen, wie gewohnt „beschwert“ mit einer 80-Liter-Bütte, erklomm bei den wie immer spannenden Rennen das Trio Harry Schroth, Lukas Hefner und Jonas Hefner der „Feuerwehr Unterschüpf I“ mit einer Wassermenge von 49,6 Zentimetern die Spitze, womit man daher auf den folgenden Rängen hinter sich ließ: „Feuerwehr Unterschüpf II“ (Leif Rüttiger, Mirco Hohstatt und Holger Seubert; 46,8), „Fanfarenzug Unterschüpf“ (Thomas Schenk, Rene Acker und Stefan Graf; 42,8), „Feuerwehr Beckstein“ (Harald Bittler, Stefan Strebel und Tobias Braun; 41,8), „Becksteiner Feierwelt“ (Lukas Both, Alex Wünsch und Marvin Braun; 41,2), „Spätlese Unterschüpf“ (Patrick Pers, Bernd Seubert und Janis Apfel; 39,3) sowie „Der Promille-Express“ (Alexander Maertens, Felix Köhler und Philipp Hahn; 27,3).

Nicht zu vergessen die Damen-Truppe „Team Halbvoll“ aus Unterschüpf mit Katrin Beckstein, Sandra Beckstein und Lana Houschka, die man für ihre erreichte 24,7-Zentimeter-Marke mit einem besonders intensiven Applaus bedachte.

Wie immer unterhaltsam moderiert von Dietmar Mallok, befanden sich wie stets viele freiwillige Helfer nicht nur bei diesem Wettstreit, bei dem die Protagonisten mit ihrer Geschicklichkeit und Schnelligkeit überzeugten, sondern überhaupt beim gesamten Dorffest im Einsatz. Sie sorgten dafür, dass die unzähligen Gäste, die bei mehr als strahlendem Sonnenschein über das zum zwölften Mal verlängerte Wochenende in den weithin bekannten idyllischen Wein- und Erholungsort strömten, die schon längst geschätzten stimmungsvollen Stunden in Beckstein verbrachten. Nicht wenige nutzten dabei auch die Gelegenheit, die in diesem Rahmen präsentierte aktuelle CD der Winzerkapelle zu erwerben.

