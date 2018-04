Bunte Gästeschar in Oberlauda

Anzeige

Oberlauda.Die örtlichen Vereine von Oberlauda unterstützen mit ihrer alljährlichen Dorfweihnacht und einem Dorffest in jedem Jahr Projekte im regionalen Umfeld, insbesondere in Oberlauda. Nun wurde der Entschluss gefasst, mit dem offiziellen Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha ein großes Benefizkonzert am Samstag, 21. April, (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr) in der Turnhalle in Oberlauda mit vielen Gästen aus der gesamten Bundesrepublik zu veranstalten.

So hat sich ein Rocksänger aus dem hohen Norden angekündigt sowie Danny McCoy (T. Rex) und seine Frau Claudi, Zumba Tänzer Luis mit seinen Tänzern sowie Rocksängerin Anke Dinkel aus Stuttgart von der Gruppe „So what“, Ex Frontsänger Patty von „Twilight Zone“, die Miss Schwarzwald Johanna Stephens, der Kinderchor der KJG Lauda, die Berliner Panik Gemeinde und weitere Gäste sind dabei mit von der Partie. Auf einer LED-Wand werden Videos und Bilder eingespielt. Ein Teil des Erlöses aus diesem Dankeschön–Konzert wird an die Udo Lindenberg-Stiftung und die Deutsche Nierenstiftung überwiesen.

Rudi Wartha gehört seit nahezu zehn Jahren zum engsten Kreis rund um den Rocksänger Udo Lindenberg, der unter dem Motto „Mach die kleinen Dinger und bleibe nachhaltig dran“ überschaubare und direkt wirksame Hilfsprojekte, insbesondere in Afrika umsetzt. So wurde schon 4000 Menschen zum Beispiel in Kenja Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht.