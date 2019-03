Buntes Programm sorgte für Kurzweil

Unterbalbach.Auf Einladung des Ortsvorstehers Andreas Buchmann fand wieder der Senioren-Nachmittag statt. Hierzu treffen sich alle zwei Jahre die Unterbalbacher Senioren ab 65 Jahren nebst Anhang in der Balbachhalle in Unterbalbach.

Buchmann verwies in seiner Begrüßungsrede auf stolze 250 Besucher, die über die derzeitigen Aktivitäten im Teilort unterrichtet wurden, welcher aktuell knapp 1600 Einwohner zählt. Danach bewiesen die Oldies des vor Jahren aufgelösten Gesangsvereins, dass sie noch nichts verlernt haben und intonierten einige bekannte Lieder, wobei teilweise auch das Publikum einbezogen wurde.

Zum Mittagessen und auch noch danach spielte die Musikkapelle Unterbalbach einige flotte Weisen. Im Laufe der Veranstaltung richteten Pfarrer Walterspacher und Bürgermeister Maertens Grußworte an die Senioren. Am Nachmittag hatten die „Schogettis“ der Königshöfer Narrengesellschaft auf der Bühne mit fetzigen Aktionen ihren Auftritt. Sie kamen ebenso nicht um eine Zugabe herum, wie der Schüler-Chor der Grundschule Unterbalbach, der gar am Ende mit ihren Lehrkräften eine Polonaise durch den ganzen Saal initiierte.

Nach der Eröffnung des liebevoll vorbereiteten und reichlichen Kaffee- und Kuchenbüfetts klang später der Nachmittag aus, wobei am Ende von allen Beteiligten aus voller Brust das „Badner-Lied“ geschmettert wurde. geho

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019