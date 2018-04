Busse ersetzen auf der Frankenbahn die Züge

Anzeige

Am 30. April kommt es zusätzlich zwischen Stuttgart und Bietigheim-Bissingen zu Einschränkungen und Zugausfällen. Darüber hinaus verspäten sich vom 5. bis 13. Mai alle RE-/RB-Züge zwischen Würzburg und Lauda sowie am 12. und 13. Mai entfallen viele RB-Züge der Westfrankenbahn zwischen Würzburg, Lauda und Bad Mergentheim. Weiterhin fallen vom 11. bis 18. Mai alle Züge der Tauberbahn zwischen Lauda und Bad Mergentheim aus.

Die Busse halten in Eubigheim und Rosenberg(Baden) nicht direkt am Bahnhof. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen auf Aushängen an den Bahnhöfen und unter www.deutschebahn.com/bauinfos.

