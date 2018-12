C-Junioren kämpfen um Sieg

Königshofen.Im Rahmen des 48. Weid-Hallenfußball-Turniers steht am Samstag, 29. Dezember, der Jugendfußball im Vordergrund. Um 11 Uhr erfolgt der Anpfiff zu einem C-Junioren-Turnier in der Tauber-Franken-Halle. Die e Gruppeneinteilung: Gruppe A: VfB Bad Mergentheim, SG Umpfertal, FV Lauda, TSV Tauberbischofsheim II, SV Edelfingen und JSG Brehmbachtal II. Gruppe B: SV Königshofen, DJK Unterbalbach, TSV Tauberbischofsheim I, FC Grünsfeld, JSG Brehmbachtal I und JSG Großrinderfeld. Weiter geht es für die F-Junioren des SVK am Sonntag, 30. Dezember,, wenn man beim Masters um 14.20 Uhr in einem Einlagespiel auf die DJK Unterbalbach trifft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018