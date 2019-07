„Café Malta“ öffnet im Januar 2020

Messelhausen.„Es geht bei weitem nicht nur ums Kaffeetrinken“, betont Christiane Versbach, die die Leitung von „Café Malta“ übernehmen wird.

Als ausgebildete Pflegefachkraft und -beraterin kennt sie die Bedürfnisse von an Demenz erkrankten Menschen. Sie weiß aber auch um die große Belastung betreuender Angehöriger, die oftmals an ihre seelischen und körperlichen Grenzen gelangen.

Angehörige kümmern sich

Schätzungsweise gibt es derzeit in Deutschland 1,5 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Meistens kümmern sich nahe Angehörige in häuslicher Pflege um die Kranken. „Mit dem ,Café Malta’ möchten wir zum einen pflegenden Angehörigen Freiräume schaffen, sie stärken und ermutigen – zum anderen Demenzkranke aus ihrer Isolation herausholen.“ Viele Kranke ziehen sich zurück aus Angst, es könnte jemand ihr „Handicap“ bemerken. Das Erlebnis in der Gruppe und verschiedene Aktivitäten können dazu beitragen, vorhandene Fähigkeiten und Talente anzuregen oder wiederzuentdecken. „Das ,Café Malta’ soll zunächst einmal wöchentlich für drei Stunden zum festen Treffpunkt in der Niederlassung der Malteser in Messelhausen werden. Es wird erzählt, gesungen, gebastelt oder gemalt“, beschreibt Christiane Versbach das Angebot, „immer mit dem Ziel, Freude zu vermitteln und Begegnungen zu ermöglichen.“ Bewegungsspiele stünden ebenso auf dem Programm wie Spaziergänge im schönen Schlosspark.

Seit 1996 gibt es in Schweden auf Initiative von Königin Silvia die Stiftung „Silviahemmet“, die ein umfassendes Konzept zur Begleitung und Betreuung dementiell erkrankter Menschen entwickelt hat. Nach dieser bewährten Methodik, welche die Würde des Erkrankten in den Mittelpunkt stellt, arbeiten die Mitarbeiter der Malteser.

Speziell ausgebildet

„Speziell ausgebildete Demenzbegleiter betreuen und versorgen die „Gäste“ während ihres Aufenthalts“, erklärt Christiane Versbach. „Einmal wöchentlich ein paar Stunden für sich selbst zu haben und seinen Angehörigen gut versorgt zu wissen, ist für Pflegende ein wirklicher Gewinn. Wir holen unsere ,Gäste’ ab und bringen sie abends wieder nach Hause zurück.“

Für die Betreuten entstünden keine Kosten. Die Bezahlung erfolge in direkter Abwicklung mit der Pflegekasse.

Unterstützt werde das „Café Malta“ durch die Stadt Lauda-Königshofen sowie durch den Landkreis, erläutert Christiane Versbach die Finanzierung. Der Termin für eine Informationsveranstaltung wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Dort wird das „Café Malta“ ausführlich vorgestellt.

Interessierte erfahren etwas über Ziele, Aufgaben und Rahmenbedingungen. Wer im „Café Malta“ mitarbeiten möchte, ist willkommen.

Gründliche Ausbildung und Einarbeitung sind selbstverständlich. Die Mitarbeit wird mit einer „Aufwandsentschädigung“ honoriert.

Christiane Versbach beantwortet Fragen zu Betreuung und Mitarbeit: Telefon 09346/9295557, Mail: christiane.versbach@malteser.org. Freitags ist Christiane Versbach ab 9 Uhr in der Dienststelle der Malteser in Messelhausen persönlich zu erreichen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019