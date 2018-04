Caritas eröffnet Wohngruppe in Lauda

Mit Brot und Salz kommt das Glück in die neue Wohngruppe der Caritas in Lauda-Königshofen. Bewohnerin Nina Preuß nahm es aus den Händen von Wohnheimleiterin Sarah Spiller gerne entgegen. © Matthias Ernst

Nach 15 Jahren in Gerlachsheim zieht die Caritas Wohngruppe nun in neue Räumlichkeiten in Lauda.

Lauda-Königshofen. In der Oberen Torgasse in Lauda fand der Caritasverband im Tauberkreis nun eine geeignete Wohnung, um die Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes zu erfüllen. Dieses Gesetz, da waren sich alle Grußwort-Redner bei der Eröffnung am Freitag einig, wird das Zusammenleben von

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4249 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.04.2018