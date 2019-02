CDU soll Alleingänge des Bürgermeisters stoppen und nicht durchwinken

Im FN-Leserbrief der CDU-Fraktion zum Thema „230 000 Euro für den Wachdienst“ vom 12. Februar kann man unter anderem lesen: „Wir waren von Anfang an für Offenheit und Transparenz ...“ und: „Im Dezember mussten wir uns einzig und allein auf die Prognoseeinschätzung der Verwaltung verlassen ...“.

Die Freie Bürgerliste (FBL) sieht das etwas anders: Der ehemalige Kripobeamte und Stadtrat der FBL, Reinhard Vollmer, hatte bereits im November und Dezember als „Experte“ selbst die Sicherheitslage und die Einschätzung der Polizeiführung recherchiert und damals im Gemeinderat die Ausgaben für den Wachdienst als völlig überzogen, überteuert und nicht zielführend bezeichnet.

Gemeinderäte der FBL waren in den Unterkünften vor Ort und berichteten von eigenen Besuchen. Dennoch wurde nach sehr emotionalen Wortgefechten im Dezember mit Hilfe der CDU-Mehrheit und gegen die Stimmen der FBL die Verlängerung beschlossen.

Der Wortlaut des Beschlusses: „Der Gemeinderat ermächtigt Herrn Bürgermeister Maertens, falls es die Gefährdungslage erfordert, in enger Abstimmung mit dem Polizeivollzugsdienst die Weiterbeschäftigung des Sicherheitsdienstes für die beiden Unterkünfte längstens bis 31. Januar 2019 zu beauftragen. Für diese Maßnahme werden insgesamt 100 000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt.“

Der Zusatzantrag der FBL auch die Fraktionsvorsitzenden in die Entscheidung mit einzubeziehen, wurde abgelehnt. Die „enge Abstimmung mir dem Polizeivollzugsdienst“ durch Herrn Maertens vor der Verlängerung fand nicht statt. Eine Missachtung des Gemeinderatsbeschlusses!

Nachdem in der Sitzung vom 21. Januar die Aussagen von Herrn Vollmer vom Leiter des Polizeireviers in Tauberbischofsheim ebenfalls bestätigt wurden, fand sich in der darauf folgenden Gemeinderatssitzung (endlich) auch in der CDU eine Mehrheit, um die vom Bürgermeister gewünschte Ausdehnung des Sicherheitsdienstes für das komplette Jahr 2019 (!) zu stoppen.

Mit der „juristischen“ Kompetenz der CDU (laut eigenem Leserbrief) und der „polizeilichen“ Kompetenz der FBL sollten gemeinsam mit der SPD/FB derartige Alleingänge unseres Bürgermeisters in Zukunft zum Wohle der Stadt frühzeitig und kostengünstig in die richtigen Bahnen gelenkt werden!

Hätte Herr Maertens von Anfang an das Prinzip „Offenheit und Transparenz“ verfolgt, wären den Bürgern Hunderttausende Euro an Ausgaben und ihm und uns politischer Ärger und Stress erspart geblieben!

Leider hat er aber in allen vier Sitzungen das Thema „Wachdienst“ lediglich nichtöffentlich behandelt. Vor der Sitzung am 28. Januar wies die FBL den Bürgermeister schriftlich auf die Veröffentlichungspflicht nach §9 Gemeindeordnung hin, was dieser dann auch tat.

Viele Bürger beklagen immer wieder, dass ein Großteil unserer Themen zunächst ausführlich nur nichtöffentlich besprochen und dann in den öffentlichen Sitzungen recht schnell ohne große Diskussionen durchgewunken werden. Das können wir ändern!

Wir laden die CDU-Fraktion dazu ein, unseren Antrag zu unterstützen, dass in Zukunft (so wie es auch die Geschäftsordnung in §9 vorsieht) möglichst alle Sitzungspunkte (außer wenigen Personalangelegenheiten) immer öffentlich behandelt werden. Darüber hinausgehende Ausnahmen können dann im Einvernehmen mit den Fraktionsvorsitzenden beschlossen werden.

Als Gemeinderäte müssen wir konstruktive Kritik auch öffentlich äußern können, gerade wenn interne Kritik unerwünscht ist. Wir wehren uns, wenn unser Bürgermeister, ohne den Gemeinderat einzubeziehen, schon im Vorfeld weittragende Entscheidungen zum Schaden unserer Stadt fällt. Wir sind nicht die Gutsherren, sondern die Gutsverwalter der Stadt!

Die Parteizugehörigkeit, die Nähe zum Bürgermeister oder der Fraktionszwang darf dabei keine Rolle spielen!

