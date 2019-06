CDU wählt neue Fraktionsführung

Lauda-Königshofen.Die CDU-Fraktion nimmt in der neuen Amtszeit ihre Arbeit auf und bereitet sich auch inhaltlich auf die kommenden Jahre vor. Vor wenigen Tagen wählte die CDU-Fraktion hierbei zunächst auch den kompletten Fraktionsvorstand neu. Der neuen Fraktion gehören zwölf Männer und Frauen an.

Bei der Wahl wurde der bisherige Fraktionsvorsitzende Marco Hess einstimmig im Amt bestätigt. Hess wird auch in den kommenden Jahren als einer der jüngsten im Rat die Fraktion anführen und Ansprechpartner der Fraktion bleiben.

Erster Stellvertreter wird Dr. Hans-Dieter Heinrich. Der ehemalige Tierarzt und Naturliebhaber wird Hess auch künftig bei der Arbeit im Fraktionsvorstand unterstützen, nachdem er bereits seit 2017 in der Fraktionsführung mitwirkt. Zweiter Fraktionsvize wird Dominik Martin aus Gerlachsheim, der bei der Wahl am 26. Mai neu in das Gremium gewählt wurde. Er wird gemeinsam mit Hess und Dr. Heinrich künftig das Führungstrio bilden.

Ebenfalls neu besetzt wurde in der Fraktion der Posten eines Pressesprechers. Diesen übernimmt der 29-jährige Philipp Hahn aus Beckstein, der in seinem Heimatort auch vom Ortschaftsrat bereits als neuer Ortsvorsteher vorgeschlagen wurde.

Dorothee Walter aus Messelhausen bleibt weiterhin Kassiererin der CDU-Fraktion.

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem neugewählten Fraktionsvorstand und allen Fraktionskollegen in den kommendem Jahren für eine verlässliche, seriöse und inhaltlich starke Fraktionsarbeit zu arbeiten“, so der wiedergewählte Fraktionschef Marco Hess. Er sehe die Fraktion als ein „Team“, in dem inhaltlich und persönlich ein gutes Klima geschaffen werde.

Seine Aufgabe sehe er darin, die Stadt fit für die Zukunft zu machen und auch für junge Bürger noch attraktiver zu gestalten.

Der bereits von der Fraktion eingebrachte Antrag einer „Bürger App“ wurde im Rahmen der Fraktionssitzung nochmal ausführlich dargestellt. Die Forderung sei, dieses Projekt zeitnah umzusetzen, so Hess und Hahn.

Nach der Sommerpause werde die Fraktion beginnen, die Fraktionssitzungen wechselnd in allen Stadtteilen zu halten. Jeweils im Vorfeld der Sitzung will man bei einem Rundgang auch die Anliegen vor Ort aufgreifen und in konkrete kommunalpolitische Arbeit umsetzen.

Anliegen der Bürger können jederzeit unter idee@cdu-lauda-kgh. de eingereicht werden. cdu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.06.2019