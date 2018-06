Chance einer Überplanung des Südfleisch-Areals nicht entgehen lassen

Anzeige

Kurz vorausgeschickt, die Pulizer-Preis verdächtigen Überschriften der Leserbriefe und Artikel entstehen oft in den zuständigen Redaktionen dieser Zeitung und liegen somit nicht in meinem Einflussbereich.

Vielleicht hätte es Herr Sperner wirklich geholfen, meinen Leserbrief noch ein weiteres Mal zu lesen. Es ist absurd zu behaupten, ich würde seine Meinung nicht achten. In meiner Betrachtung lege ich lediglich auf völlig andere Punkte wert, als er es tut. Dies ist durchaus legitim und hat nichts mit Missachtung zu tun. Es ist Teil eines konstruktiven Diskurses, der nicht nur eine Seite beleuchtet.

Zu behaupten, ich würde die Person des Leserbriefautors verspotten und diesen respektlos behandeln, weise ich ebenso entschieden zurück. Das sind Fake-News! Diese Vorhaltung geht eher zurück an den Verfasser des Leserbriefs vom 19. Mai, wenn er zum Beispiel sehr plump versucht, sinnentleerend und falsch zu zitieren, verschiedene Sachverhalte zu mixen und somit einen Strauß an Fake-News zu produzieren. Es scheint eher so, als hätte ich einen wunden Punkt getroffen.