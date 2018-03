Chance für Neuanfang

Anzeige

Seit drei Jahren schwelt der Streit bereits hinter den Kulissen, jetzt ist es amtlich: Die Stadt muss die Öffnungszeiten ändern, sonst droht dem Weinfest nach über 40 Jahren das endgültige Aus. Während vor allem die Jüngeren gestern bereits in den sozialen Netzwerken den medialen Knüppel hervorholten und auf den Anwohner mächtig einprügelten, der mit seiner Beschwerde beim Regierungspräsidium Erfolg hatte, bleibt der Verwaltung nichts anderes übrig, als sich an die Vorgabe zu halten.

Doch so schlimm dies nun für die Festbesucher sein mag: Fakt ist, dass seit Jahren die Zahl der beteiligten Vereine und Organisationen rückläufig ist, da in den allermeisten Fällen der Aufwand in keiner Relation zum finanziellen Ertrag steht.

Insofern können die Verantwortlichen mit einem geänderten Konzept dem Weinfest wieder neues Leben einhauchen. Dazu gehören nicht nur der Verkauf von Speisen und Getränken, sondern auch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.