Lauda-Königshofen.Ruth Römig, SPD-Ortsvereinsvorsitzende von Lauda-Königshofen hieß die Mitglieder von SPD und Freien Bürgern mit den Worten, „dass mit der heutigen Nachnominierung von Osan Aydino als Ersatzkandidat für den Wohnbezirk Königshofen ein wichtiger Schlussstein einer nicht einfachen Kandidaten-Suche gesetzt wird.“

Jörg Aeckerle als Sprecher der Freien Bürger „begrüßte den Versuch, mit jüngeren Bewerbern auf die Bedürfnisse der Jugend und der jungen Familien einzugehen.“

In zwei getrennten Versammlungen wählten die Gruppierungen Osan Aydino einstimmig in geheimer Wahl zum Ersatzkandidaten für die SPD/Freie Bürger Liste im Wohnbezirk Königshofen.

Siegfried Neumann, Fraktionsvorsitzender von SPD/Freie Bürger bescheinigte dem Wahlvorschlag „viel Zukunftspotential, denn von den amtierenden Mandatsträgern kandidieren mit Jörg Aeckerle, Anja Günther, Ruth Römig, Jochen Groß und ich als Vorsitzender erneut.

Die Tatsache, dass Jutta Steinmetz-Thees nach zehn Jahren Mitgliedschaft im Gemeinderat aus beruflichen und familiären Gründen sich nicht mehr in der Lage sah, das Ehrenamt, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist für uns natürlich im doppelten Sinne tragisch: Zum einen verlieren wir eine äußerst kreative Fraktionskollegin und zum anderen haben wir es leider nicht geschafft, für den Wohnbezirk Gerlachsheim einen adäquaten Ersatz zu finden.“

Ruth Römig wertete die Tatsache, dass die Kandidaturen von Bürgern mit Migrationshintergrund durch Icli Harun (Architekt), Naslican Akubuluto (Technische Zeichnerin) und den Schülerinnen/Abiturientinnen Burcu und Didar Bican äußerst positiv ist, „denn wir wollen nachhaltig dafür werben, dass es endlich gelingt, nicht nur über Integration zu reden, sondern dass in Lauda-Königshofen große und gesellschaftlich wichtige Gruppen mit Migrationshintergrund wie zum Beispiel Aleviten und Suniten auch die Chance zur politischen Teilhabe bekommen.“

Mit Dr. Ronald Fricke (Biologe), Gerhard Korn (Drucker im Ruhestand), Matthias Sinner (Zahnarzt) und Dr. Markus Herzer verstärken vier weitere langjährig kommunalpolitisch erfahrene engagierte Persönlichkeiten die Liste.

Ulf Neumann, Kandidat im Wohnbezirk Königshofen, begrüßte die Vorgehensweise von SPD-Freie Bürger, die politische Integration auf kommunaler Ebene zu verbessern, „denn dadurch können wir die gesellschaftliche Spaltung durch Parallelgesellschaften am ehesten verhindern.“

Jörg Aeckerle betonte in der anschließenden Aussprache „noch einmal das insgesamt sehr gute Diskussionsklima in der Fraktion. Trotz mancher kontroverser Debatten haben wir zumeist zu gemeinsam getragenen Beschlüssen zusammengefunden und das ohne jeglichen Fraktionszwang.“

In einem kurzen Ausblick auf den bevorstehenden sehr kurzen Wahlkampf beschrieb Siegfried Neumann die Absicht, „dass man sowohl die kommunalen Brennpunkte in der Stadt aufsuchen werde, um mit der Bevölkerung zu diskutieren. Desweiteren werden wir in Arbeitsgruppen öffentlich tagen und zu Umwelt- und Verkehrsfragen, aber auch zur Stadtentwicklung, Flüchtlingsunterbringung und Finanzen in unserem Programm klare Aussagen machen.“

Auf dem im Anschluss gemachten Gruppenbild fehlen insgesamt fünf Kandidaten und zwar: Dr. Markus Herzer, Monika Schumann, Bican Didar, Henry Przerwok und Fahti Bouamaied.

In einem Flyer zur Kommunalwahl wird der Wahlvorschlag SPD/Freie Bürger dann komplett abgebildet. spd/fb

