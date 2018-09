Oberbalbach.Der SV Oberbalbach veranstaltet am Samstag, 29. September, ab 21 Uhr bereits seine achte Classic-Rock-Night mit „Rock’s off“ in der Sporthalle Oberbalbach. Die gruppe ist seit vielen Jahren im süddeutschen Raum ein Garant für brillant gespielte Livemusik. Alle Rockfans der 70er, 80er und 90er Jahre werden an diesem Abend in die Zeit dieser Musikepoche zurückversetzt. Bild: Rock’s off

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018