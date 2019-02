Gerlachsheim.Ein literarischer Abend über Berthold Brecht findet mit Dr. Norbert Stallkamp in der WeinLese Gerlachsheim statt.

Norbert Stallkamp macht sich in seiner Lesung noch einmal auf die Suche nach diesem Klassiker der Weltliteratur.

Als Stückeschreiber – wie er sich selbst bezeichnete –, der gern Tischler geworden wäre, wurde Brecht der meistgespielte Dramatiker auf deutschen Bühnen, vor Shakespeare und Schiller.

Seine großen Theaterstücke wie „Die Dreigroschenoper“, „Mutter Courage und ihre Kinder“, „Der kaukasische Kreidekreis“ oder das „Leben des Galilei“ und viele seiner Gedichte machen ihn unsterblich.

„Da es so ist, bleibt es nicht so – Bertolt Brecht. Auf Spurensuche“ ist der Titel des Literarischen Abends am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr im WeinCafé WeinLese. Es wird Eintritt erhoben. Eine Reservierung ist erwünscht unter 09343/7253 oder Karten@weinlese.net. aha

