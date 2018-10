Daheim Platz schaffen

Unterbalbach.Wer kennt das nicht? Die Schränke und Regale in den Kinderzimmern sind voll, trotzdem wünschen sich viele nur eines: etwas zum Spielen. Daraus entstand die Idee für den vorweihnachtlichen Spielzeug-Basar, der am Samstag, 17. November, von 14 bis 16 Uhr in der Balbachhalle in Unterbalbach stattfindet. Wer vor Weihnachten noch Platz schaffen möchte für Neues, kann nicht mehr gebrauchte Spielsachen, Bücher, Spiele, Fahrzeuge und anderes an Tischen zum Verkauf anbieten. Bei Kaffee, Tee, Kinderpunsch und Gebäck kann man einen gemütlichen Einkauf in weihnachtlichem Ambiente ausklingen lassen.

Für Infos und Tischreservierungen steht der Förderverein der DJK Unterbalbach unter Telefon 09343/509242 und 09343/65506 zur Verfügung.

