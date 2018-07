Damen 60 holen sich die Meisterschaft

Anzeige

Hiltrud Schnaith ließ im Spitzeneinzel mit 6:2, 6:4 nichts anbrennen und auch Doris Engert beherrschte ihre Kontrahentin klar bei ihrem 6:2, 6:1.

An Punkt vier hatte Hilde Rückert mit 3:6, 4:6 sowohl mit der Gegnerin als auch mit dem Wind zu kämpfen, doch Helga Dörr sorgte nach beherztem Kampf mit ihrem 6:1, 4:6, 10:5 für den vorentscheidenden dritten Punkt.

Noch durfte der Sekt nur kalt gestellt werden, noch musste ein „Pünktchen“ aus den Doppeln her. Mit Bärbel Theiler/Monika Steib wurde im Zweier-Doppel die ganze Erfahrung in die Waagschale geworfen, was sich mit einem knappen 4:6, 6:4, 10:4 schließlich auszahlte.

Und als auch noch H. Schnaith/H. Dörr das Einserdoppel mit zweimal 7:6 für sich entschieden, war der 5:1-Sieg perfekt. Hoki

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.07.2018