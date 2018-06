Damen siegten, erneute Niederlage für die Herren

Anzeige

Lauda.Das Auswärtsspiel beim Tabellenführer der 2. Bezirksliga, der TSG Germania Dossenheim, war für Laudas erste Tennis-Herrenmannschaft der erwartet schwere Gang an die Bergstraße. Roger Hamann verlor sein Einzel überraschend deutlich mit 1:6, 0:6 und auch Mario Naber hatte an Punkt fünf bei seinem 0:6, 2:6 wenig zu bestellen.

Daniel Hammerich und Alexander Zentgraf – jeweils 1:6, 4:6 – spielten zwar im zweiten Satz mit, jedoch keine Punkte für die Taubertäler ein. Nachdem Philipp Konrad abermals unglücklich im Match-Tie-Break (6:4, 1:6, 5:10) unterlag, war das Spiel bereits entschieden.

Mike Steib hatte diesmal im Spitzeneinzel Mühe, rang seinen Gegner mit 7:5, 7:6 nieder und sorgte für einen Ehrenpunkt, dem ein zweiter folgen sollte: A. Zentgraf/D. Hammerich gewannen ihr Doppel mit 6:4, 7:6. Nach weiteren Niederlagen von M. Steib/R. Hamann (1:6, 1:6) und Ph. Konrad/M. Naber (2:6, 3:6) stand mit 2:7 eine weitere Niederlage für Laudas erste Garde fest. Die Mannschaft behält mit 0:8 Punkten weiterhin die rote Laterne in der Tabelle und wird dem Abstieg in die 1. Bezirksklasse nur noch mit Siegen in den abschließenden zwei Saisonspielen entrinnen können. Am nächsten Sonntag ist die zweite Mannschaft des Heidelberger TC zu Gast.