Damen und Herren verloren ihre Spiele

Lauda.Schon beinahe abgestiegen ist die erste Mannschaft des TC Rot Weiß Lauda nach ihrem zweijährigen Gastspiel in der 2. Bezirksliga. Auf heimischem Terrain setzte es gegen die Zweite des Heidelberger TC eine 2:7-Niederlage.

Im Spitzeneinzel gelang es, wie so oft in dieser Saison, Mike Steib, ein deutliches 6:1, 6:1 herauszuspielen – dies sollte der einzige Punkt aus den Einzeln bleiben. Roger Hamann konnte sein äußerst knappes Match wiederum nicht in einen Sieg ummünzen: 6:4, 6:7, 9:11 ein unglückliches Ergebnis.

Daniel Hammerich (1:6, 3:6) und Alex Zentgraf (4:6, 4:6) leisteten beachtlichen Widerstand, ohne zählbaren Erfolg und hinten drin waren Vincent App und Hans Paul Pieper chancenlos. Mike Steib sorgte an der Seite des eingewechselten Walter Schiel für den zweiten Punkt in diesem Match (6:4, 6:3), bei weiteren Niederlagen von A. Zentgraf/D. Hammerich (7:5, 3:6, 7:10) und V. App/H.-P. Pieper (0:6, 0:6). Für Laudas junge Truppe, die mit 0:10-Punkten das Tabellenende innehat, gilt es nun, am letzten Spieltag gegen den Namensvetter TC RW Waldpark Mannheim zumindest einen Saisonsieg einzufahren.