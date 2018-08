Dampflok seit 40 Jahren am Standort

Anzeige

Lauda.Im Rahmen eines Helferfestes feierte am Samstag die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde Lauda den 40. Jahrestag der Aufstellung des Dampflokdenkmals. Dabei waren Helfer aus allen vier Jahrzehnten mit von der Partie, darunter auch einige Gründungsmitglieder.

Am 4. August 1978 wurde die 1942 in Dienst gestellte Lok nach wochenlanger Restaurierung durch zahlreiche Lokführer und Bahnbedienstete unter großer Anteilnahme der Bevölkerung an ihren jetzigen Standort gezogen. Vorausgegangen war auch eine Bausteinaktion, bei der zahlreiche Bürger aus Lauda und Umgebung Geld zur Finanzierung der Anschaffung spendeten.

Einen Tag später, am 5. August 1978, übergab die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde das Dampfross deshalb in einer Schenkungsurkunde an die Stadt Lauda-Königshofen. Sie ist seitdem Besitzerin dieser bei Einheimischen als auch Touristen sehr beliebten Sehenswürdigkeit.