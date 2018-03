Dampfmaschinen letztmals zu sehen

Anzeige

Lauda- Königshofen.Wer kennt nicht den etwas schusseligen Bömmel in Spoerls unsterblicher „Feuerzangenbowle“, halb liebevoll, halb despektierlich von seinen Schülern behandelt; er hat mit seiner Erklärung der Dampfmaschine ein „Denkmal“ gesetzt: „..... also, wat is en Dampfmaschin? Da stelle mer uns janz dumm. Und da sage mer so: En Dampfmaschin, dat is ene jroße schwarze Raum, der hat hinten un vorn e Loch. Dat eine Loch, dat is de Feuerung und dat andere Loch, dat krieje mer später“.

Die Schüler aus dem von Spoerl geschaffenen fiktiven Gymnasium mussten sich zum Vergnügen von Generationen (der Film mit Heinz Rühmann ist auch heute noch gelegentlich zu sehen) mit dieser recht eigenwilligen Erklärung zufriedengeben – heute ist das natürlich ganz anders.

Schüler aus drei neunten Klassen des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda nutzten unter Führung von Tobias Rösch die Gelegenheit, anhand der im Rathaus in Lauda ausgestellten einmaligen Sammlung von Siegfried Stark aus Schwäbisch Hall „lebendigen Unterricht“ zu erleben.