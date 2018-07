Das Bargeld soll nicht abgeschafft werden

Anzeige

Der Frage, ob das Bargeld abgeschafft werden soll oder nicht gingen Schüler des Martin-Schleyer-Gymnasiums nach und gewann bei einem Wettbewerb den ersten Preis.

Lauda-Königshofen. An der Supermarktkasse, beim Onlineshopping oder beim Herunterladen von Musik: Immer öfter kann man im Alltag bargeldlos bezahlen. Im digitalen Zeitalter geraten Münzen und Geldscheine als Zahlungsmittel zunehmend ins Hintertreffen. Soll also angesichts dieser Entwicklung das Bargeld gleich ganz abgeschafft werden? Dieser Frage widmeten sich einige Schüler der Jahrgangsstufe 11 des Martin-Schleyer-Gymnasiums in einem außergewöhnlichen Projekt.

Erfolgreiche Schüler Die ausgezeichneten Schüler, die sich über den ersten Platz beim Publikumspreis freuen dürfen, sind Julia Diemand, Sandra Ritter, Lukas Ruf, Erik Ruthardt und Michelle Trifonow. Weiterhin wurden Silas Bohlender, Milena Grimm, Nico Weber, Jakob Hecht, Elias Rieger und Noah Brezing mit dem vierten Platz prämiert. Die Ergebnisse können auf der eigens errichteten Homepage unter der Internetadresse bargeldlos-msg.jimdo.com abgerufen werden.

Aufwendig erstellte Homepage

Die aufwendige Recherche rund um Münzen und Moneten hat sich gelohnt: Der Beitrag, der auf einer eigens errichteten Homepage ausführlich beleuchtet wurde, konnte beim Schülerwettbewerb „econo=me“ unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie die meisten Stimmen in der Online-Abstimmung für sich verbuchen. Damit war den Teilnehmern der erste Platz beim Publikumspreis der Sekundarstufe II sicher. Die glücklichen Gewinner dürfen sich nun über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuen.