Das französische Trio „Alheli“ gastiert

Lauda-Königshofen.Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Stadt Lauda-Königshofen und der französischen Stadt Boissy-Saint-Léger gastiert am Sonntag, 21. Okotober, um 17 Uhr die Sängerin Dominique Tallon mit dem Trio „Alheli“ in der evangelischen Friedenskirche in Lauda zu einer Konzertsoiree.

Die Sopranistin, die zusammen mit ihrem Ehemann in Boissy lebt, gab vor vielen Jahren ihre Arbeit als Logopädin auf, um an der nationalen Schule für Musik ein Gesangstudium zu absolvieren. Seither widmet sie sich ausschließlich dem Gesang und der Feldenkrais-Methode. Mit unterschiedlichen Musikern in verschiedenen Besetzungen oder als Solistin gab Tallon bereits fast zehn Gastspiele in Lauda-Königshofen wie etwa im Oktober 2015 bei einer zauberhaften spanischen Musik- und Erzählsoiree im Gewölbekeller des Rebgut Lauda mit dem Titel „El café de Chinitas“.

2015 gründete Dominique Tallon gemeinsam mit der Musikprofessorin und Sängerin Pauline Chevailler und deren Kollegin Manuela Rodrigues das Vokaltrio „Alheli“.

Dessen Repertoire umfasst traditionelle mehrstimmige Lieder und Weisen in verschiedenen Originalsprachen sowie aus unterschiedlichen Regionen der Welt wie etwa dem Mittelmeerraum, Zentraleuropa, Afrika, Nordamerika und Lateinamerika.

