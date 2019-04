Das Herz für den Glauben entflammen

Der „Verein der Freunde des Augustinuswegs“ hat nicht nur die Wege rund um Messelhausen ausgebessert, sondern auch wieder viele Aktivitäten geplant.

Messelhausen. Die Augustinuswege rund um Messelhausen erfreuen sich auch einige Jahre nach dem Verkauf des Klosters Messelhausen und damals einhergehender Auflösung des bis dahin ansässigen Augustinerordens nach wie vor großer Beliebtheit.

Vor allem zwischen Frühjahr wie etwa an den Oster- und weiteren Feiertagen bis in den Herbst hinein sind immer wieder zahlreiche Spaziergänger, Wanderer, Pilger und Gruppen auf den insgesamt vier Rundstrecken unterwegs. Die Betreuung, Pflege, Instandhaltung der Wege übernahm der 2013 gegründete „Verein der Freunde des Augustinuswegs“ mit Unterstützung der Städte Lauda-Königshofen und Grünsfeld sowie der Gemeinde Wittighausen. Der Verein sorgt zudem mit jährlichen Aktionen und Pilgerwandungen für eine zusätzliche Belebung der Augustinuswege.

Rückblick

So auch in 2018 wie etwa Ende Mai mit der wiedermaligen Durchführung des Projektes „Firmung echt stark“, bei dem knapp ein Dutzend Jugendliche gemeinsam mit Mountainbikes unter Leitung des Vereinsvorsitzenden Mike Noorlander den Augustinusweg erkundeten. Gleichfalls wieder sehr gut angenommen wurden die Augustinusweg-Sonntage im Juni und Juli sowie die Aktionen „Geführt auf dem Schwarzen Weg“, bei dem die Teilnehmer gemeinsam mit Lektoren spirituell unterwegs waren, sowie „Mensch, was brauchst du?“ als Seelsorgeeinheit auf dem grünen Augustinusweg Anfang September. An diesem Aktionstag standen ein Festgottesdienst am Freialtar zwischen Deubach und Oberbalbach, eine Mittagspause im ehemaligen Kindergarten in Messelhausen sowie Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal in Oberbalbach auf dem Programm.

Zu den weiteren Aktivitäten zählten „Augustinus und ich – gemeinsam auf dem schwarzen Ursprungsweg“ mit spirituellen Impulsen und anschließendem gemeinsamen Ausklang mit Kaffee und Kuchen im Kindergartengebäude Messelhausen sowie Ende September ein Augustinusweg-Tag für Familien unter dem Motto des Heiligen Augustinus „Nichts ist schwer mit einem Freund an der Seite“.

Auf dem „Grünen Weg“ waren in den Weinbergen oberhalb von Unterbalbach nach den enorm starken Regengüssen im Mai und Juni Ausbesserungen notwendig, die in Zusammenarbeit mit dem Unterbalbacher Ortsvorsteher Andreas Buchmann, dem Ortschaftsrat und weiteren freiwilligen Helfern durchgeführt wurden. Das erforderliche Material wurde von der Stadt Lauda-Königshofen zur Verfügung gestellt. Auf dem Roten, Orangenen und Grünen Weg wurden zahlreiche Pfosten für die Stationsbilder erneuert. Auf dem Roten Weg bekam die Figur des Heiligen Christophorus bei Messelhausen ein neues Gehäuse. In diesem Zusammenhang dankte Noorlander im Namen des gesamten Vorstands den Helfern und Unterstützern für ihr großes Engagement.

Ausblick

Nachdem bereits Ende März abermals die Mountainbike-Tour „Firmung Echt Stark“ stattfand, sind als weitere Aktivitäten und Aktionen für 2019 bislang ein Augustinusweg-Sonntag am 2. Juni, ein Augustinusweg-Tag am 7. September und ein erneuter Augustinusweg-Familientag geplant.

„Ich finde diese Aktionen und das Engagement sehr wichtig, um die Augustinuswege weiterhin richtig zu beleben“, unterstreicht Noorlander. „Das flammende Herzen als Symbol der Augustinischen Spiritualität muss bei uns erhalten bleiben und immer wieder auch andere Menschen entzünden, damit die Augustinus-Wege weiter gelebt werden“, betont der Vorsitzende.

„Unterwegs auf Wegen Augustinischer Spiritualität“ und „Den Schatz meines Leben finden“ lauten zwei Leitmotive des Augustinuswegs, mit dem insbesondere die Spiritualität und der Glaube des Ordensgründers Augustinus den Spaziergängern, Wanderern und Pilgern aufgezeigt, nähergebracht und vermittelt werden sollen. Genauer gesagt handelt es sich um vier Rundwege, die ihren Start- und Zielpunkt jeweils in Messelhausen – entweder beim Schloss, also dem ehemaligen Augustinerkloster, im Ortskern oder bei der katholischen Kirche „St. Burkhard“ – haben.

Der etwa acht Kilometer lange „Schwarze“ Ursprungsweg (Motto „Nur wenn du aufbrichst, findest du deinen Schatz“) führt ausgehend von der Kirche auf die Gemarkung Vilchband. Der „Rote Weg“ („Leben in IHM und durch IHN“) geht über fünf Kilometer vom Schloss- und ehemaligen Klosterhof über die Höhen und Weiten der Gemarkung Messelhausen.

„Leben in Freundschaft und Liebe“ lautet das Leitmotto des „Orangenen Weges“ auf einer Strecke von rund neun Kilometern von Messelhausen über die Gemarkungen Hof Sailtheim, Hofstetten und Kützbrunn. Der mit 19,5 Kilometer längste und zudem zugleich vielleicht abwechslungsreichste „Grüne Weg“ verbindet unter dem Titel „Leben in und mit seiner Schöpfung“ die Gemarkungen und Orte Messelhausen, Oberbalbach, Deubach und Unterbalbach.

Alle vier Rundwege sind sowohl mit dem „flammenden Herz“ des Augustinischen Glaubens als auch jeweils unterschiedlich farbigen Pfeilen durchgängig ausgeschildert. Zudem ermöglichen auf den Wegen eine Vielzahl an Stationen Einblicke in die Spiritualität und den Glauben des Heiligen Augustinus sowie die Gelegenheit zur besinnlichen Einkehr und Meditation. Unter anderem in der Kirche in Messelhausen liegen am rechten Seitenaltar Flyer, Broschüren und weitere Informationsmaterialien zum Augustinusweg aus.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019