Das Hobby Lesen zum Beruf gemacht

Die Laufbahn von Eleonore Thoma begann im September 1968, als sie als Lehrling bei der Stadtverwaltung begann. Als sie das Prüfungszertifikat erfolgreich in der Tasche hatte, wurde ihr der Aufbau der Stadtbücherei übertragen. Diese Aufgabe, so Thoma, bereitete ihr viel Freude, da sie die Bibliothek eigenverantwortlich nach ihren Ideen gestalten durfte. Dabei kam ihr zugute, dass sie in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne liest.

Der Würdigung schloss sich auch Personalratsvorsitzender Hubert Knötgen an. Als Anerkennung freut sich Eleonore Thoma nun über einen Reisegutschein, den sie mit ihrem Mann einlösen wird. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.07.2018