Das neue Feuerwehrauto stand im Mittelpunkt

Unter Beachtung der nun steigenden Verantwortung der Becksteiner Feuerwehr würdigte Braun den Stadtrat Thomas Michelbach, Ortsvorsteher Edgar Herbst sowie den gesamten Gemeinderat.

Als Folge dieser neugeschaffenen Mobilität fügte Braun hinzu, dass man zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Sachenflur eine Kooperationsgemeinschaft bilden werde. So seien das Sachsenflurer und Becksteiner Fahrzeug identisch aufgebaut und eingerichtet, um zukünftig im Einsatzfall gemeinsam zu agieren und sich gegebenenfalls, vorwiegend allerdings in der Tagbereitschaft, gegenseitig zu unterstützen und auszuhelfen. Dementsprechend werden in Zukunft auch beide Wehren gleichzeitig alarmiert. Als weiteres Dankeschön benannte der Kommandant die Becksteiner Winzer eG, die auf ihrem Areal einen Unterstand für das Feuerwehrfahrzeug bereitstellte, sowie das Gerüst- und Trockenbauunternehmen Braun, das das Renovierungsmaterial für die neue Bleibe zur Verfügung stellte und gleichzeig auch den Einbau ehrenamtlich vornahm. Ebenso dankte der Kommandant der Stadtverwaltung für die Außensanierung des Feuerwehrgerätehauses.

Mit einem Überblick über verschiedene Einsätze im vergangenen Jahr, diversen Teilnahmen und Unterstützungen bei Festlichkeiten in Beckstein sowie einigen Übungen blickte Braun zufrieden auf die Mitgliederentwicklung. So habe man die Mitgliederzahl in der Jugendfeuerwehr (neun), in der Alterskameradschaft (sechs) sowie in der aktiven Wehr (37, davon zwölf Atemschutzgeräteträger) weitestgehend stabil halten können, wobei vor allem in der Jugendfeuerwehr noch Interessenten hinzustoßen werden. Im Anschluss an den Tätigkeitsbericht des Kommandanten folgten verschiedene Beiträge aus den Ausschüssen der Becksteiner Feuerwehr, darunter des Jugendwarts Lukas Both, des Kassenwarts Steffen Krämer sowie des Kassenprüfers Edmund Dauth.

Weitere Berichte folgten von Rudi Braun (Alterskameradschaft) sowie durch Oliver Reisewedel (Vergnügungsausschuss). Ferner wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Als Vertreter der Stadt und des Gemeinderats überbrachte Stadtrat Thomas Michelbach seine Grüße. Der stellvertretende Stadtkommandant Christoph Volk ließ indes auch die Grüße des Stadtkommandanten Jürgen Segeritz überbringen und äußerte sich nicht weniger erfreut über die Anschaffung des Becksteiner Fahrzeugs, wobei er gleichzeitig einräumen musste, dass er im vergangenen Jahr diesem Schritt eher skeptisch entgegensah. Umso positiver betrachtete Volk nun die Zukunft der Becksteiner Feuerwehr, die allerdings nun auch eine gewisse Verantwortung mit sich brächte.

Abschließend lobte er auch die gute Zusammenarbeit der Becksteiner Vereine untereinander, die Vorbildhaft für eine nachhaltige Dorfentwicklung und Dorfgemeinschaft, aber auch für die Jugendarbeit sei.

Zum Ende der Generalversammlung standen noch verschiedene Beförderungen und Ehrungen von Edgar Herbst (Feuerwehrabzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold), Pascal Zipf (Feuerwehrmann), Marvin Braun (Löschmeister) und Winfried Eckert (40 Jahre aktiv) an. Ebenfalls hob der Kommandant Thorsten Braun die Arbeit des Gerätewarts Matthias Krämer hervor, der vor allem mit dem Eintreffen des neuen Fahrzeugs verschiedene Herausforderungen zu meistern hatte. phh

