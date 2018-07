Das Schulleben wird sicherer

Anzeige

Lauda-Königshofen.„Dir ist schlecht? Dann rufen wir beim SSD an.“ Bei größeren oder kleineren Beschwerden stehen den Schülern des Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda-Königshofen seit diesem Schuljahr Mitglieder des Schulsanitätsdienstes (SSD) hilfreich zur Seite. Dafür wurden 40 engagierte Jugendliche ab Klasse 7 von einem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes in einem Erste-Hilfe-Kurs geschult. Geübt und vertieft wurde das Wissen und Können in den Stunden der Erste Hilfe-AG, die von den Lehrkräften F. Ulmrich und F, Beißler geleitet wird.

In der Zwischenzeit bietet während den Pausen ein täglich wechselndes Team aus drei Schulsanitätern ihre Unterstützung an. Aber auch während der Unterrichtszeit ist immer ein Schulsanitäter über Handy erreichbar und kommt bei Bedarf in den entsprechenden Klassenraum oder in die Sporthalle. Die stabile Seitenlage wird zwar beherrscht, musste aber glücklicherweise noch nicht angewendet werden.

Dafür wurden meist Pflaster geklebt, Prellungen gekühlt, Tee gekocht und – nicht zu unterschätzen – gut zugeredet und getröstet. Damit die Schulsanitäter jederzeit mit der notwendigen Ausstattung vor Ort sein können, wurde ihnen nun vom Regionalgeschäftsführer der Barmer Tauberbischofsheim, Stefan Schäfer, ein großzügig ausgestatteter Erste Hilfe-Rucksack übergeben. Gleichzeitig freuten sich die Schulsanitäter über drei Warnwesten, die neben dem Logo des Jugendrotkreuzes auch das Schulsanitätsdienstlogo des MSG tragen und die von Uwe Rennhofer und Alexa Mayer vom DRK-Kreisverband überreicht wurden. Mit diesen Spenden soll der Schulsanitätsdienst der Schule unterstützt werden. Denn ganz im Sinne der Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ des neuen Bildungsplans wird dadurch nicht nur die Sicherheit an der Schule erhöht, sondern auch die Sozialkompetenz der Jugendlichen gefördert. msg