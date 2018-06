Das Thema Europa sehr kreativ in Szene gesetzt

Anzeige

Lauda-Königshofen.Herausragende Erfolge beim 65. Europäischen Wettbewerb – diesmal zum Thema „Denk mal: Worauf baut Europa?“ – erzielte auch diesmal wieder die Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen. Im Vordergrund stand erneut die kreative Beschäftigung mit dem Kontinent, seinem kulturellen Selbstverständnis und seinen Bewohnern.

Die Aufgabenstellung lehnte sich an das Europäische Kulturerbejahr an und lautete: Für wen oder was möchtest du ein Denkmal bauen? Welches Gebäude, welches Handwerk, welche Vereinskultur begeistert dich?

Hohe künstlerische Qualität

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung kürte Bürgermeister Thomas Maertens mit Rektorin Natalie Ederer und Björn Wirsching von der Sparkasse Tauberfranken die Gewinner in den einzelnen Kategorien. Das Stadtoberhaupt zeigte sich insbesondere von der hohen künstlerischen Qualität der Beiträge beeindruckt.