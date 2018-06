Das „Wir-Gefühl“ stärken

Anzeige

Lauda.„Fußball und Glaube“ lautete das Thema eines stimmungsvollen Gottesdienstes der ganz speziellen und aktuellen Art sowie mit viel Musik am Sonntagnachmittag in der Evangelischen Friedenskirche in Lauda.

Die Liturgien bei diesem „Fußballgottesdienst“ wurden von Pfarrer Gerald Winkler, Prädikant Alexander Gebhardt und Gemeindediakon Simon Böhls gestaltet. Die Band „Lichtblick“ sorgte mit Liedern wie der Hymnenklassiker „You‘ll never walk alone“ oder „Ein Hoch auf uns“ für eine wunderbare musikalische Atmosphäre in dem Gotteshaus, das neben weiteren zahlreichen Gästen von vielen Fans mit ihren Trikots und Schals besucht wurde.

Zudem wirkten Schüler der Josef-Schmitt-Realschule Lauda-Königshofen mit ihren Ballkünsten und Eckballgebeten mit. Hauptanlass des Gottesdienstes war die Einführung und Vorstellung der neun neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden.