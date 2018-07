Das Wir im Vordergrund

Anzeige

Lauda-Königshofen.In Lauda-Königshofen findet am Mittwoch, 4. Juli, der fünfte inklusive Sporttag statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Dominik Möhler, Geschäftsführer des in Bad Mergentheim ansässigen Unternehmens Akon Aktivkonzept, unterstützt die Veranstaltung bereits von Anfang an und stattete deshalb alle Volunteers der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim sowie die Verantwortlichen mit Trikots aus, die die freiwilligen Helfer am Sporttag im Laudaer Stadion kennzeichnen. Diese haben einen Wert von über 2500 Euro.

Sport verbindet, er ist in der Lage, Hemmschwellen zu überwinden, um so Menschen mit und ohne Handicap zusammenzuführen und ihnen ein normales Miteinander in der Gesellschaft zu ermöglichen – so der Tenor der Veranstaltung.

Alle Beteiligten unterstrichen die Wichtigkeit des geplanten Großevents mit über 1000 Teilnehmern und Helfern. In den vergangenen Wochen wurden alle Volunteers für das Event intensiv vorbereitet.