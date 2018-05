Das Wissen und die Techniken nicht vergessen

Anzeige

Die Ländliche Heimvolkshochschule Lauda veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Sensenverein Deutschland ihren ersten Sensen- und Dengelkurs.

Oberlauda. Unter der Leitung des Sensenlehrers Heinz Wiedmann aus Wiesensteig im Oberen Filstal wurde den interessierten Teilnehmern gezeigt, wie das Mähen mit der Sense einen wertvollen Beitrag zur Steigerung und dem Erhalt der Artenvielfalt einer Wiese leistet. Kein Anwohner wurde gestört, als am Samstagmorgen bereits ab 7 Uhr die Sensen der 10 Teilnehmer durch das taufeuchte Gras im schönen Linde-Garten schwangen.

In vielen Haushalten findet man heute noch Sensen, sie rosten jedoch oft traurig vor sich hin und das Wissen und handwerkliche Können der früheren Generationen ist meist verloren gegangen. Der Sensenverein hat es sich zur Aufgabe gesetzt, das alte Wissen und die Techniken im Zusammenhang mit der Sense zu sammeln, zu bewahren und durch ausgebildete und geprüfte Sensenlehrer in Kursen weiterzugeben. Eine ideale Kooperation mit der Ländlichen Heimvolkshochschule Lauda, die als ökologisch orientierte Erwachsenenbildungsstätte Wissen in praxisorientierten Kursen unter Einbeziehung der Umwelt vermittelt.