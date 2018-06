Demeter-Weinlinie wird präsentiert

Anzeige

Gerlachsheim.Das Bioweingut Baumann öffnet am heutigen Freitag und morgigen Samstag wieder das Gasthaus „Zur Sonne“ und den dazugehörigen Weingarten in Gerlachsheim. An diesem Wochenende werden die neuen Weine des Demeter-Weinguts vorgestellt. Die Weinlinie, die unter dem Arbeitstitel „Black is beautiful“ läuft, besteht aus vier verschiedenen Cuvée. Winzer Michael Baumann stellt die biodynamischen Cuvée aus verschiedenen Rebsorten und zum Teil aus unterschiedlichen Jahrgängen zusammen. Eine weit verbreitete Tradition in Frankreich, die sich gerade in der Bioszene in Deutschland Bahn bricht. Die Weine tragen somit keinen Jahrgang, jedoch wird die Füllung jeweils mit einer Nummer eindeutig codiert. Die Erste Füllung trägt die Nummer 809.