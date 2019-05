„Demokratie mit vehementem Einsatz verteidigen“

Königshofen.„In der Region von Main und Tauber daheim – für die Zukunft Europas unterwegs“: Unter diesem Motto stand der Aktionstag in der Messestadt, und zwar wie immer länderübergreifend dabei die drei Kommunen Königshofen auf der Gäue (heute Gaukönigshofen), Königshofen im Grabfeldgau (Bad Königshofen) und eben Tauberkönigshofen (Lauda-Königshofen) vereinend. Passend zur Wahl am kommenden Sonntag warteten die Veranstalter mit der erstmals 2004 in dieses Amt berufenen Europaabgeordneten Dr. Inge Gräßle auf, seit 2014 Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses und gerade eben gelistet als eine der einflussreichsten deutschen Parlamentarierin auf europäischer Ebene mit Sitz in Brüssel und Straßburg.

Ausgerichtet durch die Senioren-Union (SU) Main-Tauber mit dem CDU-Stadtverband Lauda-Königshofen erwies sich der kurzweilige politische Frühschoppen im Rahmen des Königshöfer Aktionstages dabei als wahrer Besuchermagnet, fanden sich doch etwa 100 Gäste am Dienstagvormittag im Gesellenhaus ein, darunter neben Vertretern hiesiger Vereine auch Bürgermeister Thomas Maertens.

Für die musikalischen Akzente bei diesem Weißwurst-Frühstück sorgte rund um die jeweils mit viel Applaus bedachten Redebeiträge die fetzig und durchweg mitreißend aufspielende zwölfköpfige Promi-Band aus Bad Königshofen unter ihrem Gründer und Dirigenten Clemens Behr, dem früheren langjährigen Bürgermeister.

Dem SU-Kreisvorsitzenden Werner Keppner sei es wiederum gelungen, die unterschiedlichsten Delegationen in das badische Frankenland zu holen, betonte in seiner Einleitung der Vorsitzende des SU-Stadtverbandes, Christian-Andreas Strube, der ebenso Abordnungen aus der einstigen Königshöfer Zent willkommen hieß, darunter auch aus Kupprichhausen mit etlichen 80er-Alterskameraden des Initiators.

Konkurrenzkampf

Wie der nicht mehr kandidierende Ortsvorsteher von Oberbalbach anmerkte, überkomme ihn oftmals das Bedürfnis, allen Skeptikern eine Weltkarte zu schenken, um zu verdeutlichen, wo man sich befinde und welcher Konkurrenz man sich stellen müsse.

Hier das riesige Amerika, dort das noch größere Asien; Afrika dürfe man auch nicht vergessen: „Nur ein starkes Europa hat Zukunft“, so der Appell, was gleichzeitig den Boden bereitete für Dr. Inge Gräßle, MdEP, die sich zunächst mit dem großen Markt und den zunehmenden Exporten durch die Europäische Union befasste.

Die gesetzten Standards streifend, verwies sie auf den Druck durch Russland, die USA und nicht zuletzt China, das mit seiner Neuen Seidenstraße zur besseren Veräußerung der Produkte eine Strategie der Spaltung verfolge. Nur mit einer gemeinsamen Linie könne man hier gegenhalten, bekräftigte die 58-Jährige, die allerdings die stets notwendige Einstimmigkeit bei 28 Nationen beklagte. Für die Zukunft laufe es nur noch über entsprechende Mehrheitsentscheidungen, wobei die Abgeordnete ein Ziel von 60 Prozent nannte, ehe sie über die Sicherheitsproblematik und einheitliche Nato-Rüstungsgüter den Bogen spannte bis zum Rechtsruck – beispielsweise in Ungarn und Polen.

„Wir müssen überall für die Demokratie werben und sie bei jeder Gelegenheit mit vehementem Einsatz verteidigen“, unterstrich Inge Gräßle, die als Landesvorsitzende der Frauen-Union die weibliche Note nicht außen vor ließ, bevor sie sich dem ländlichen Raum und damit endgültig dem Main-Tauber-Kreis mit seinen 23 Weltmarktführern zuwandte.

Nach Fragen aus dem Saal unter anderem zum dominierenden Englisch bei 24 Amtssprachen, der Agrarreform in der Landwirtschaft und Maßnahmen gegen den ausufernden Subventionsbetrug machte der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Egbert Wöppel, auf verschiedene Aktivitäten aufmerksam, womit er gleichzeitig zu Werner Keppner überleitete.

Wie der Initiator hervorhob, erwarte man Dr. Inge Gräßle als Ehrengast des Heimat- und Kulturvereines Phönix 1980 zur Eröffnung der Ausstellung in der Rathaus-Etage und dem anschließenden Zentessen am 12. September zum Auftakt der Königshöfer Messe.

Mit weiteren Besprechungspunkten zu künftigen gemeinsamen Zielen und Vorhaben der fränkischen Königshöfe fand schließlich der Aktionstag seine Fortsetzung im Gasthaus „Deutscher Hof“ in Unterbalbach. bix

