Den Frühling im Fokus

Anzeige

Lauda.In der Galerie „das auge“ präsentiert der Kunstkreis Lauda-Königshofen im März unter dem Titel „Gesichtete Zeiten“ Bilder von Heidi Schrickel.

Die Künstlerin hält die Augen offen für neue Künstlerbegegnungen und hat ihre Bilder für die Ausstellung mit Blick auf den Frühling mit seinen leuchtenden Farben ausgewählt. Kunstkreis-Mitglied Gudrun Reinheimer wird die in Ober-Ramstadt (Raum Darmstadt) lebende kreative Malerin und ihre Arbeiten vorstellen.

Die Eröffnung findet am Sonntag, 4. März um 11 Uhr statt; die Künstlerin ist darüber hinaus noch am Nachmittag und am letzten Ausstellungstag von 14 bis 18 Uhr anwesend und gibt gerne auf Fragen der Besucher Auskunft. Insgesamt ist die Ausstellung jeden Sonntag bis einschließlich 25. März von jeweils 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. irg