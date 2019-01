Den Stadtteil weiter nach vorn bringen

Ein feierlicher Gottesdienst sowie ein Festakt bildeten einen gelungenen und stimmungsvollen Auftakt zum 800. Ortsgeburtstag in Unterbalbach.

Unterbalbach. Beginnend mit einem Eröffnungsgottesdienst und dem Festakt am Samstagabend, zählen insgesamt zwei Dutzend Veranstaltungen und Aktionen zum Programm des Jubiläumsjahres in Unterbalbach. Neben der jetzt erfolgten Eröffnung wird einer der wesentlichen Höhepunkte ein Festwochenende am 20. und 21. Juli sein, an dem das extra dafür verfasste und inszenierte Theaterstück „Die brennende Burg“ auf dem Festplatz präsentiert wird.

Gut gefüllte Kirche

Der Festgottesdienst in der sehr gut gefüllten katholischen Dorfkirche St. Markus, deren umfangreiche Renovierung und Sanierung pünktlich zum Jubiläum abgeschlossen wurden (die FN berichteten), wurde von Ralph Walterspacher unter anderem mit einem „Gebet für unser Dorf“ feierlich zelebriert, das der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen zusammen mit Pfarrgemeindeteammitglied Kirstin Meissner verfasst hatte.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von einem Projektkirchenchor aus Unterbalbach und Beckstein sowie von dem Bläserensemble „Just Brass“.

„Dieses Jubiläumsjahr mit seinem umfangreichen Festprogramm kann am Ende auch ein Gradmesser für eine funktionierenden Dorfgemeinschaft sein sowie unseren Heimatort weiter voran und zueinander bringen“, betonte Ortsvorsteher Andreas Buchmann zu Beginn des Festaktes in der gut besuchten Festhalle. Zu diesem durfte er neben mehreren hundert Bürgern viele Ehrengäste begrüßen wie unter anderem Bürgermeister Thomas Maertens sowie zahlreiche Gemeinde- und Ortschaftsräte.

„Heimat ist mehr als ein Ort, sie ist ebenso Identität und das Gefühl der Zusammengehörigkeit“, hob Buchmann mit einem Zitat hervor. Zugleich dankte er dem vielzähligen Helfer- und Organisationsteam sowie vielen weiteren Akteuren für das hohe Engagement und die vielseitige Unterstützung.

Eigentlich sei Unterbalbach zwar bereits älter als 800 Jahre, wie die stattlichen archäologischen Ausgrabungen zeigten, doch die erste urkundliche Erwähnung am 16. Dezember 1219 des Dorfes „Ballenbach“ gelte als offizielle „Geburtsurkunde“ und stelle daher den Anlass für die Bürgerschaft dar, 2019 das Jubiläumsjahr zu feiern.

Talkrunde

Anstelle vieler Grußworte beinhaltete der Auftaktabend zum Ortsjubiläum eine Talkrunde, die von Harald Rudelgass, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Unterbalbach, moderiert wurde, der außerdem abwechselnd mit Buchmann durch das Abendprogramm führte. Teilnehmer waren Bürgermeister und Schirmherr Thomas Maertens, Ortsvorsteher Buchmann, Fabian Schwab, Autor des Theaterstücks zum Jubiläumsjahr, sowie Simona Ramneantu, Designerin des Jubiläumslogos.

Festrednerin war Claudia Wieland vom Kreisarchiv, die über die 800-jährige Geschichte Unterbalbachs referierte (ein ausführlicher Bericht folgt).

Umrahmt wurde der Festakt vom Musikverein Unterbalbach unter der Leitung von Peter Ruppert. „Mit 126 Jahren der älteste Verein vor Ort, also ebenfalls ein Teil der langen Geschichte unserer Ortschaft“, hob Buchmann hervor. Für ein gleichsam unterhaltsames Musikständchen der ganz speziellen Art sorgten zwölf Sänger des 2012 aufgelösten Männergesangsvereins Frohsinn Unterbalbach, der in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag gefeiert hätte. Das Ensemble stellte unter Leitung von Helmut Schuppler das „Unterbalbacher Heimatlied“ vor, das 1936 von dem Kirchenmusiker und Chorleiter in Lauda und Unterbalbach, Friedrich Zubrod, komponiert sowie 1977 in einer Satzüberbearbeitung von Peter Scholz neu arrangiert worden war.

Ein spektakulärer Höhepunkt des Festabends war eine brillante, faszinierende und mitreißende Lichtshow des Duos „Fairy Elements“ aus Oberbalbach, mit der Eva Maria Lanig und deren Showpartnerin Tanja besonders ein Zeitreise der ganz besonderen Art durch die Unterbalbacher Geschichte präsentierten.

Zum Abschluss des offiziellen Programms wurde vom Orchester des Musikverein Unterbalbach das „Badnerlied“ angestimmt, bevor der Festabend vom örtlichen Jugendclub organisiert mit Barbetrieb und einer Disco-Party ausklang.

Ausstellung präsentiert

An dem Auftaktabend wurde zudem erstmals die umfassende Info-Ausstellung zur Geschichte Unterbalbachs präsentiert. Begleitend dazu waren auf einer Leinwand historische Fotos sowie ein Kurzfilm über den legendären „Maistreich“ 2010 mit einer Grenzstation zwischen dem badischen Unterbalbach und dem württembergischen Nachbarort Edelfingen zu sehen. Die Infoausstellung nebst den Präsentationen wird bei weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr erneut gezeigt.

Parallel dazu liegt nach seiner Premiere am auch bei diversen Veranstaltungen eine Art „Poesiealbum“ aus, in das Besucher und Gäste ihre Gedanken, Wünsche oder Gratulationen zu 800 Jahre Unterbalbach eintragen können. Ebenso erstmals wurden die Jubiläums-Shirts sowie verschiedene weitere Artikel zum 800. Geburtstag vorgestellt und zum Verkauf angeboten.

