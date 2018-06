Der Ortspreis geht an Helena Meissner

Anzeige

Die „Königin der Instrumente“, wie Helena Meissner die Orgel in ihrer Projektdokumentation nennt, hat ihren Ursprung bereits im dritten Jahrhundert vor Christus. Einst als Begleitinstrument im Theater, Zirkus und in der Arena genutzt, erklingen die Orgelpfeifen ungefähr seit dem neunten Jahrhundert im christlichen Europa zur Ehre Gottes.

„Ich finde, das Kunsthandwerk des Orgelbauens und die Orgelmusik haben ein Denkmal verdient, da die Menschen so an diese Kunst und diese Technik erinnert werden“, berichtet die Schülerin über ihr außergewöhnliches Projekt. Das Stadtoberhaupt erinnerte in seiner Ansprache an die lange Tradition des Europäischen Wettbewerbs, den er seit jeher vollumfänglichen unterstützt, ehe Schulleiter Dr. Jürgen Gernert den betreuenden Lehrer Stefan Nagelstutz als „Motor der Aktion“ würdigte. Bereits zuvor hatte die Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen beim Europäischen Wettbewerbs zahlreiche Preise abgeräumt. stv

