Der Sport als optimale Plattform zur Verständigung

Lauda-Königshofen/Külsheim.Im Jahr 2008 besuchte eine Delegation des Landkreises Main-Tauber und der Sportjugend den polnischen Partnerlandkreis Zabkowice Slaskie im Rahmen einer Kontakt- und Informationsfahrt. Dieser Besuch trägt nun seine weiteren Früchte auf Vereinsebene. So fand jetzt eine weitere Internationale Jugendbegegnung zwischen der Sportjugend in Kooperation mit der HG Königshofen/ Sachsenflur sowie den polnischen Sportlern aus Zabkowice Slaskie/Ziebice auf dieser Basis statt. Gefördert wurde die Maßnahme durch den Main-Tauber-Kreis sowie vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk.

Nachdem die Gäste den Main-Tauber-Kreis erreicht hatten, wurden sie von den Verantwortlichen der Sportjugend begrüßt. Die Unterbringung der polnischen HandballerInnen erfolgte in der Aktiv Welt Külsheim unter der Leitung von Alexander Hildenbrand.

Am Anfang der Maßnahme stand das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Die optimale Plattform bot hierfür jeweils ein Handballtraining in Königshofen unter der Leitung von Edwin Schad. Beim gemeinsamen Essen kam man sich schnell näher und tauschte sich über alle aktuellen jugendrelevanten Themen aus. Diese Workshops wurden geleitet durch den Delegationsleiter aus Polen und gleichzeitigen Übersetzer Jurek Koprowski in deutscher und polnischer Sprache.