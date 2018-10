Der Stadtteil „ist insgesamt auf einem guten Weg“

Beckstein.Die Mitglieder der Lauda-Königshöfer CDU-Fraktion im Gemeinderat trafen sich zu ihrer Fraktionssitzung im Stadtteil Beckstein. Vorsitzender Marco Hess (Oberbalbach) betonte dabei eingangs die hohe Bedeutung des Wein- und Tourismusortes Beckstein für die Gesamtstadt und hob an einigen Projekten, beispielsweise Weinlehrpfad oder auch der Sanierung im Bereich der alten Kelter in der Ortsmitte, einige Maßnahmen in den letzten Monaten und Jahren hervor.

Daneben sollen nun im Spielplatz in der Dorfmitte auf Antrag der CDU-Fraktion aus Haushaltsmitteln neue Spielgeräte angeschafft werden. Weitere Themen für Beckstein wurden daneben von Ortsvorsteher Edgar Herbst und dem örtlichen Stadtrat Thomas Michelbach vorgestellt. Die Fraktion sagte zu, sich weiterhin aktiv für die Belange der Bürger in Beckstein einzusetzen.

Bei der anschließenden Fraktionssitzung wurden verschiedene kommunalpolitische Themen diskutiert.

Für den Bereich Kindergarten tauschte man sich über diverse Gesichtspunkte aus. Dabei kam man übereinstimmend zum Beschluss, hierbei mit Blick auf die steigende Nachfrage an Plätzen aufgrund der höheren Geburtenzahlen neue Plätze auch durch erweiterte Angebote, etwa einem Waldkindergarten, zu schaffen.

Stadtrat Hartmut Schäffner (Marbach) betonte die Sichtweise des Pfarrgemeinderates, dass die katholische Kirche an allen ihren bisherigen Einrichtungen festhalten wolle. „Diese haben einen guten Ruf und gute pädagogische Kräfte“, so Schäffner. Er wolle sich auch weiterhin im Pfarrgemeinderat für diese Position starkmachen. Dies unterstützte die Fraktion einhellig.

Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Maertens sprachen die Fraktionsmitglieder über verschiedene kommunalpolitische Themen wie das Bahnareal in Lauda, das Sanierungsgebiet Königshofen, die Vorstellungen der Fraktion zum Haushalt 2019 sowie einzelne Maßnahmen in den Stadtteilen.

Mehr für Naturschutz tun

Einig war man sich, dem Bereich Naturschutz auch personell für das kommende Jahr mehr Bedeutung zuzumessen. Hier solle im Rahmen einer ohnehin zu erfolgenden Stellenbesetzung diese Thematik verstärkt berücksichtigt werden, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Hans-Dieter Heinrich (Lauda).

Auch für den Bereich Spielplatzunterhaltung sollten die Mittel im Jahre 2019 aufgestockt werden, betonte Stadträtin Tina Hemmrich (Lauda).

Ein weiterer Aspekt war die Digialisierung. Fraktionschef Marco Hess betonte, der DSL-Breitbandausbau sei in vollem Gange. Daneben habe man auf seinen Antrag hin seit 2014 verschiedene WLAN-Hotspots eingerichtet, wie etwa am alten und neuen Rathaus in Lauda sowie im Freibad und Hallenbad. Aktuell erfolgte der Ausbau in Königshofen und Oberbalbach, eine Fertigstellung erfolge Ende Oktober, so Hess.

Man wolle als Fraktion aber auch die Arbeitsweise bezüglich der Sitzungen des Gemeinderates dem digitalen Wandel anpassen, so Stadtrat Werner Kilb (Oberlauda). Dabei ging es auch um die Einführung eines Ratsinformationsystems, das den digitalen Versand der Sitzungsunterlagen gewährleisten solle. Eine Einführung könne die Verwaltung mit Blick auf die neue Amtsperiode des Gemeinderates ab Mitte 2019 angehen, so der Tenor.

Stadtrat Norbert Groß (Gerlachsheim) informierte, dass zwischenzeitlich die erste Sitzung des runden Tisches bezüglich der Anlage der Firma Konrad Bau stattfand.

„Insgesamt sind wir auf einem guten Weg, was die zugesagten Maßnahmen in den Stadtteilen, beispielsweise auch die neu zu schaffende Baugebiete in den Stadtteilen, angeht“, fasste Fraktionsvorsitzender Marco Hess die Fraktionssitzung zusammen.

Am Ende fand noch ein reger Gedankenaustausch in geselliger Runde statt. Hierbei wurde auch die Organisation der Kommunalwahl 2019 andiskutiert. cdu

